Снайперы и козы: жизнь в воюющем Донбассе

Село Водяное – одна из самых горячих точек фронта под Мариуполем, в Донецкой области. Большинство домов в селе разрушено артобстрелами и боями предыдущих лет. Сейчас село полностью под контролем украинской армии, но до боевых позиций от крайних домов – всего 700 метров. Позиционные бои здесь продолжаются ежедневно, усиливаются в ночное время. Боевики пророссийских сепаратистов часто бьют по селу и по позициям украинских военных из БМП-1, СПГ, минометов и стрелкового оружия. "Работают" снайперы. В селе живет семь семей (всего 10 человек), занимаются сельским хозяйством, выращивают скот, в основном - коз. Им помогают украинские военные.

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