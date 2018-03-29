Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Фотогалереи

Снайперы и козы: жизнь в воюющем Донбассе

Село Водяное – одна из самых горячих точек фронта под Мариуполем, в Донецкой области. Большинство домов в селе разрушено артобстрелами и боями предыдущих лет. Сейчас село полностью под контролем украинской армии, но до боевых позиций от крайних домов – всего 700 метров. Позиционные бои здесь продолжаются ежедневно, усиливаются в ночное время. Боевики пророссийских сепаратистов часто бьют по селу и по позициям украинских военных из БМП-1, СПГ, минометов и стрелкового оружия. "Работают" снайперы. В селе живет семь семей (всего 10 человек), занимаются сельским хозяйством, выращивают скот, в основном - коз. Им помогают украинские военные.
Показать больше
Разрушенный дом и воронка от снаряда калибром 152-мм
1 Разрушенный дом и воронка от снаряда калибром 152-мм
Кладбище. Дорога здесь была и раньше, но тяжелые военные машины раскатали ее почти до края могил
2 Кладбище. Дорога здесь была и раньше, но тяжелые военные машины раскатали ее почти до края могил
Около 50% домов в селе разрушено обстрелами до состояния &quot;проще новый построить&quot;
3 Около 50% домов в селе разрушено обстрелами до состояния "проще новый построить"
&quot;Привет из Водяного&quot;. Баба Зоя со своим котом Тимкой. Кот был ранен и сейчас болеет, женщина как может лечит его
4 "Привет из Водяного". Баба Зоя со своим котом Тимкой. Кот был ранен и сейчас болеет, женщина как может лечит его

Загрузить еще

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG