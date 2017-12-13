Крымские водохранилища на мели

Уровень воды в Белогорском водохранилище резко снизился, что может привести к аварии перекачивающей системы. Чтобы этого избежать, шлюзы водохранилища закрыли. Теперь жители Керченского полуострова надеются на снежную зимы на плато Караби-Яйла: только так возобновляются запасы Белогорского водохранилища.​



До аннексии Крыма Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, по Северо-Крымскому каналу из главного русла Днепра. В последние годы поставку воды прекратили

Показать больше