Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Фотогалереи

Крымские водохранилища на мели

Уровень воды в Белогорском водохранилище резко снизился, что может привести к аварии перекачивающей системы. Чтобы этого избежать, шлюзы водохранилища закрыли. Теперь жители Керченского полуострова надеются на снежную зимы на плато Караби-Яйла: только так возобновляются запасы Белогорского водохранилища.​

До аннексии Крыма Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, по Северо-Крымскому каналу из главного русла Днепра. В последние годы поставку воды прекратили
Показать больше
Тайганское и Белогорское водохранилища разделяет дамба.
1

Тайганское и Белогорское водохранилища разделяет дамба.

Причал у дачного массива &laquo;Дружба&raquo;. Воды Тайганского водохранилища отошли далеко назад.
2

Причал у дачного массива «Дружба». Воды Тайганского водохранилища отошли далеко назад.

Издали Тайганское водохранилище кажется мелким озерцом.
3

Издали Тайганское водохранилище кажется мелким озерцом.

Мусорная свалка на берегу Тайганского водохранилища
4

Мусорная свалка на берегу Тайганского водохранилища

Загрузить еще

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG