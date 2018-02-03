Жизнь в урочище Мариам-Дере

Живописное урочище Мариам-Дере близ Бахчисарая фактически делят между собой исторические памятники трех мировых религий и культур – ислама, христианства и караизма. Ислам представлен медресе Зинджирлы в западной части урочища. Большую же часть урочища со всеми храмами и хозяйственными строениями занимает действующий православный Свято-Успенский мужской пещерный монастырь УПЦ Московского патриархата. Чуть дальше от него на восток, на невысоком плато, находится "родовое гнездо" крымских караимов – пещерный город Чуфут-Кале или, как его называют сами караимы, Джуфт-Кале. Все три объекта в курортный сезон особенно посещаемы туристами, а монастырь – еще и верными прихожанами. Но сейчас не лето, туристов и прихожан можно сосчитать на пальцах одной руки. Священники и братия монастыря предоставлены сами себе, точнее – заняты своими насущными делами и хлопотами. А неожиданных хлопот им доставил большой пожар в скиту узорешительницы Анастасии 28 января в пределах территории монастыря. По сообщению местных медиа, сгорели 9 келий, трапезная с кухней, 5 цехов, 2 лавки и котельная. Причиной пожара местное МЧС назвало выброс горящих углей из твердотопливного котла.

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