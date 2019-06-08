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Американские вопросы. Навязчивый призрак социализма
Мир
Детство мировых лидеров
35 минут(ы) назад
Эймос Чаппл
А вы узнали эти лица?
1
Билл Клинтон с саксофоном в своем родном доме в Арканзасе в 1958 году.
2
Будущий президент Украины Владимир Зеленский в конце 1970-х – начале 1980-х годов.
3
Маргарет Робертс (известная как премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) покупает арахис и фрукты в Кенте в 1950 году.
4
Будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со школьным приятелем в 1950-х годах.
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