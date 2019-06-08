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Мир

Детство мировых лидеров

А вы узнали эти лица?
Билл Клинтон с саксофоном в своем родном доме в Арканзасе в 1958 году.
1 Билл Клинтон с саксофоном в своем родном доме в Арканзасе в 1958 году.
Будущий президент Украины Владимир Зеленский в конце 1970-х &ndash; начале 1980-х годов.
2 Будущий президент Украины Владимир Зеленский в конце 1970-х – начале 1980-х годов.
Маргарет Робертс (известная как премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) покупает арахис и фрукты в Кенте в 1950 году.
3 Маргарет Робертс (известная как премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер) покупает арахис и фрукты в Кенте в 1950 году.
Будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со школьным приятелем в&nbsp; 1950-х годах.
4 Будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со школьным приятелем в  1950-х годах.

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