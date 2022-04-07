Pink Floyd написали первую с 1994 года песню, посвятив её Украине  

Культовая британская рок-группа Pink Floyd написала первую с 1994 года песню под названием "Hey Hey Rise Up", объявив, что все средства от продажи сингла пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

В композиции использован вокал Андрея Хлывнюка - лидера украинской группы "Бумбокс", который ранее вступил в ряды территориальной обороны Киева. Название сингла Pink Floyd отсылает к строчкам из песни, которую исполняет Хлывнюк: "А ми тую червону калину піднімемо! А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".

Вокалист и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, комментируя выход нового сингла, заявил, что вся группа "испытывает ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства её жителей".

Вокалист и гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор, комментируя выход нового сингла, заявил, что вся группа "испытывает ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства её жителей".

Видео на "Hey Hey Rise Up", снятое британским режиссёром Матом Уайткроссом, можно посмотреть на ютьюбе. Оно смонтировано из кадров военных действий на территории Украины и антивоенных акций, прошедших в разных городах мира.