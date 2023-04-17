Писатель Александр Архангельский ушёл из Высшей школы экономики, где занимал пост ординарного профессора. Об этом он сам написал у себя в фейсбуке. Архангельский также добавил, что больше не является членом учёного совета и соруководителем образовательной программы ВШЭ.
"Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа; я придерживаюсь правила "заявлениями не бросаемся", но если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию", – написал Архангельский.
Писатель отметил, что "уходит в свободное плавание" и займётся написанием книг и работой над документальным фильмом, который он планирует снять в Армении.
- Менее недели назад в ютьюбе вышло интервью Архангельского Катерине Гордеевой. В нём он, в частности, раскритиковал фрейм "наши мальчики" и сказал, что Путин и война – это рифма: "С чеченской он вошёл в эту игру и украинской, видимо, выйдет из этой игры. Потому что война претендует на статус вечной".
- Александр Архангельский сотрудничал с Высшей школой экономики с 2006 году. Пост ординарного профессора он занимал с 2009 года. Ранее Архангельский публично выступал против поправок к Конституции, "обнуливших" президентские сроки Владимира Путина, а также поддержал протесты в Беларуси 2020 года.
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