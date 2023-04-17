Писатель Александр Архангельский ушёл из Высшей школы экономики, где занимал пост ординарного профессора. Об этом он сам написал у себя в фейсбуке. Архангельский также добавил, что больше не является членом учёного совета и соруководителем образовательной программы ВШЭ.

"Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа; я придерживаюсь правила "заявлениями не бросаемся", но если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию", – написал Архангельский.

Писатель отметил, что "уходит в свободное плавание" и займётся написанием книг и работой над документальным фильмом, который он планирует снять в Армении.