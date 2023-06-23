Писательница Людмила Улицкая получила премию мира имени Ремарка

Писательница Людмила Улицкая получила премию мира имени Эриха-Марии Ремарка. Церемония вручения состоялась в день 125-летия Ремарка в его родном городе Оснабрюке. Специального приза удостоен украинский художник-иллюстратор Сергей Майдуков. Ранее он заявил, что не приедет на вручение премии, чтобы не стоять на одной сцене с россиянкой.

Бургомистр Оснабрюка Катарина Пёттер на церемонии вручения подчеркнула, что, присудив премию этого года Улицкой, оргкомитет хотел также обратить внимание на то, что не все россияне несут ответственность за войну в Украине. "Этой наградой мы также хотим дать понять, что не существует такого понятия, как коллективная вина", - отметила она.

Украинский лауреат Сергей Майдуков отказался присутствовать на церемонии вручения вместе с российской писательницей, несмотря на её антивоенную позицию. "Российского присутствия в моей жизни пока и так слишком много", - заявил он. Денежную часть премии он намерен пожертвовать на закупку техники для ВСУ.

Решение Майдукова встретило неоднозначную реакцию европейских интеллектуалов. Редактор газеты Rhein Zeitung Томас Лойрс одобрил его. "Мы на Западе даже не можем представить, каково сейчас приходится украинцам... Я совершенно понимаю Майдукова", - сказал Лойрс.

С другой стороны, культуролог из Института Катона Кэти Янг заявила, что хотя эмоции украинцев понятны, неправильно рассматривать как врагов даже тех россиян, кто выступает против войны. "Это парадокс - спрашивать россиян: "Почему вы не противостоите войне и режиму?" - а затем отвергать тех, кто им на самом деле противостоит", - отметила Янг.