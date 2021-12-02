Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продано на аукционе

На аукционе в Лондоне 1 декабря были проданы письмо российской императрицы Екатерины II о необходимости вакцинации от чёрной оспы и её портрет, написанный художником Дмитрием Левицким. Лот ушёл с молотка за 951 тысячу фунтов стерлингов (около 1 миллиона 300 тысяч долларов). Покупатель не разглашается. Ранее картина и письмо находились в частной коллекции в России.

Как сообщается на сайте аукционном доме MacDougalls’s, письмо Екатерины II — первый известный документ о кампании по вакцинации в России. Оно написано 20 апреля 1787 года во время путешествия в Крым и адресовано генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. "Между прочими предметами должности одним из главнейших почитаться должен заведение прививания", — написала Екатерина. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации "великий вред особливо в простом народе".



Сама Екатерина II первой в России привилась от оспы. Это произошло в октябре 1768 года — в разгар эпидемии болезни в России и Европе. В то время использовался метод вариоляции — прививаемому делали несколько разрезов на руке и вводили оспенный материал от заболевшего. Смертность среди привитых таким методом составляла около 2 процентов и была в 20 раз ниже, чем у непривитых.