Пивоваров сообщил о взломе его телефона ФСБ во время ареста

ФСБ взломала iPhone бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова с помощью продукта израильской компании Cellebrite. Это установила исследовательская организация Citizen Lab, заявил политик.

По данным Citizen Lab, взлом произошел примерно 17 июня 2021 года – через две недели после задержания Пивоварова по делу об участии в деятельности "нежелательной организации". Дело было возбуждено из-за его работы в "Открытой России", которую к моменту своего задержания политик уже распустил. Изъятые тогда у Пивоварова телефон и ноутбук удалось получить назад только в 2023 году.

После освобождения из российской колонии в 2024 году и выезда в Германию политик принес устройства на проверку Citizen Lab. Специалисты обнаружили следы инструмента UFED, позволяющего скопировать все содержимое телефона.

"На основе переписок, добытых из телефона, они придумали обоснование, что я якобы продолжал "преступную деятельность" как руководитель "Открытой России". Фактически оттуда выкачали всю информацию", – написал Пивоваров.

По его словам, следователи также использовали переписку для поиска людей, занимавшихся политической деятельностью.

Как отмечает Пивоваров, на момент взлома его телефона Cellebrite уже три месяца как официально ушли с российского рынка.

Это не единственный известный случай использования Cellebrite. Программу применяли на устройствах соратницы Алексея Навального Любови Соболь и создателя паблика "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был осужден в 2022 году в России по статье о деятельности "нежелательной организации". Пивоварова освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом 1 августа 2024 года.