Пьяный сотрудник Следственного комитета сбил насмерть двух человек 

В Тюмени сотрудник областного Следственного комитета, управляя автомобилем BMW, сбил насмерть двух дорожных рабочих.

Как заявили в ГИБДД, водитель был нетрезв: на месте аварии у сотрудника СК, имя и должность которого не сообщаются, зафиксировали 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме в 0,16 миллиграмма на литр. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Тюменское издание 72.ru отмечает, что рабочие счищали грязь с отбойников, когда их на полной скорости сбил автомобиль.