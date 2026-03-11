Американская компания Planet Labs ограничила доступ к своим спутниковым изображениям Ближнего Востока, чтобы ими не могли воспользоваться противники США для атак на американские базы и объекты их союзников. Об этом сообщает Reuters.

"Этот конфликт динамичен и во многом уникален по сравнению с другими, поэтому Planet принимает решительные меры, чтобы гарантировать, что наши снимки никоим образом не будут способствовать нападениям на военнослужащих и гражданских лиц союзных стран и НАТО", — пояснила в разговоре с агентством представитель компании.

Planet Labs предоставляет спутниковые снимки правительствам, компаниям и СМИ. 9 марта компания уведомила клиентов, что продолжит распространять изображения региона, но только те, которые были сделаны не менее 14 дней назад. Такой шаг предпринят, чтобы снизить риск использования снимков для нанесения ударов по базам НАТО, отмечает агентство.

Решение принято на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. В ночь на 11 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что нанёс самый мощный удар по объектам США и Израиля с начала военной операции. По заявлению КСИР, атака якобы продолжалась более трёх часов, в течение которых ракеты запускались непрерывно.

Некоторые специалисты утверждают, что Иран может получать доступ к коммерческим изображениям, в том числе через противников США. Издание The Washington Post со ссылкой на источники ранее писало, что разведывательную информацию Ирану может передавать Россия.

В беседе с CNBC спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сказал, что Россия отрицает передачу Ирану разведывательной информации о военных активах США на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил, что опровержение прозвучало во время телефонного разговора президентов США и России в минувший понедельник.

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.



