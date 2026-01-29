Плати и мёрзни

В январе Россию накрыла масштабная волна коммунальных аварий: как минимум 12 регионов столкнулись с прорывами теплотрасс и блэкаутами.

Самые крупные аварии произошли в Казани, Омске, Мурманской области, Самаре, Забайкальском крае.

За первые 8 дней января зафиксировано 206 крупных аварий, интенсивность достигала 26 происшествий в сутки, подсчитала Русская служба Би-Би-си. Десятки тысяч людей остались без отопления. Температура в квартирах опускалась до нуля, школы и детсады закрывались.

Причины — критический износ сетей и суровые морозы. Помимо износа, отмечается резкое сокращение бюджетного финансирования инфраструктуры ЖКХ.

На фоне аварий в России в два этапа повышается платёж за ЖКХ. С 1 января оплата из-за роста НДС повысилась на 1,7% и значительно сильнее вырастет с 1 октября — от 8% до 22% в зависимости от региона. Основной рост обусловлен необходимостью модернизации изношенной инфраструктуры.

А вот министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, отвечающий за жилье, отопление и коммунальную инфраструктуру по всей стране, за годы работы сформировал масштабное состояние, при этом в официальных декларациях об этом ни слова, — следует из расследования ФБК.

Кто ответит за постоянные коммунальные аварии? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Евгением Ступиным и политологом Русланом Айсиным.