Платиновый юбилей. Елизавета II вступила на престол 70 лет назад

Ровно 70 лет назад, 6 февраля 1952 года, королевой Великобритании и ряда стран Содружества, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, стала Елизавета II.

В этот день умер её отец - король Георг VI. 25-летняя принцесса Елизавета тогда находилась с визитом в Кении, которая была британской колонией. В Лондон она вернулась уже королевой.

Сейчас Елизавете II 95 лет. Она возглавляет Великобританию уже 70 лет - дольше, чем какой-либо монарх в истории страны. За годы её правления сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость, ряд стран Содружества стали республиками (последняя из них - Барбадос в прошлом году). Она встречалась со множеством исторических деятелей - от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина.Королева стала героиней множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, одним из символов современной британской жизни и культуры.

В Британии на протяжении нескольких месяцев будут продолжаться торжества в честь так называемого Платинового юбилея. Они начались со встречи королевы с членами Сандрингемского Женского института и представителями благотворительных организаций. Ей преподнесли букет из цветов, которые были частью ее букета во время коронации, и подарили торт.

В преддверии годовщины восшествия на престол королева обратилась к британцам с посланием, в котором поблагодарила граждан страны за поддержку и тёплые чувства к ней и членам её семьи.

Она отметила, что за последние 70 лет Британия и другие страны Содружества добились большого социального, технологического и культурного прогресса. Она также попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу наследного принца Чарльза, королевой-консортом после того как Чарльз взойдет на престол. Би-би-си отмечает, что ранее королевского титула герцогине Корнуолльской не полагалось.



"Когда придёт время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу", – говорится в обращении королевы.

Титул королевы-консорта означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и носит женский эквивалент его монархического титула. При этом она не имеет политических полномочий и не является наследницей престола.