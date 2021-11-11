Пленум ЦК КПК поставил Си Цзиньпина в один ряд с Мао и Дэн Сяопином

Пленум Центрального комитета Компартии Китая в четверг принял резолюцию, приуроченную к 100-летию партии и посвящённую её "истории и достижениям", в которой впервые открытым текстом говорится о роли нынешнего лидера партии и председателя КНР Си Цзиньпина и его "решающем вкладе" в дело "великого возрождения китайской нации". Идеологический труд Си Цзиньпина, посвящённый "социализму с китайской спецификой", назван в документе "квинтэссенцией китайской культуры". Партию, армию и народ призывают сплотиться вокруг ЦК КПК, "ядром которого является товарищ Си Цзиньпин".

Западные агентства, которые цитируют резолюцию, отмечает, что она по сути служит обоснованием продления властных полномочий китайского лидера после завершения их текущего срока. Си Цзиньпин фактически вводится в "пантеон" наиболее выдающихся китайских коммунистических руководителей, наряду с Мао Цзедуном и Дэн Сяопином. Резолюции об истории партии, подобные принятой в четверг, ранее принимались всего дважды – в 1945 году, при Мао, и в 1981 году, когда у власти был Дэн.

Ранее Компартия Китая официально отменила ограничение в два срока для замещения Си Цзиньпином высших государственных и партийных постов.

В резолюции также говорится, что партия будет проводить политику по интеграции материкового Китая с Тайванем. О возможном применении военной силы не упоминается.

Пленум прошёл за закрытыми дверями, и о специфике обсуждавшихся на нём вопросов, кроме нашедших отражение в резолюции, не сообщается.

Съезд КПК, на котором будет избрано новое руководство и, как ожидается, продлены полномочия Си Цзиньпина, должен пройти в будущем году.