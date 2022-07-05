"Плесень и точка". Деградация бывшего "Макдональдса"

В бывшем "Макдональдсе", а ныне – ресторане сети "Вкусно и точка" в московском районе Хорошёво-Мнёвники одной из клиенток продали бургер с плесенью. Фотографии булки с зеленым налетом, опубликованные телеграм-каналом "Что там в Москве?", мгновенно разлетелись по блогам и стали поводом для множества ехидных комментариев.

Сталингулаг

Плесень и точка - не сойти тебе с толчка! Звенигород, Строгино, Хорошево-Мневники, сколько времени прошло с торжественного открытия и заверений «хуже не будет»? Общепит с невнятным названием уложился в 3 недели. Где вот это всё: своя булка с котлетой, да мы, да лаптем щи хлебаем и шапками закидаем. 3 недели, чтобы от Макдональдса не осталось даже тени. Ломать – не строить, конечно

Николай Травкин

Вот и прошли первые три недели работы сети «Вкусно - и точка», которая заменила в России ушедший Макдональдс и даже разместилась в бывших его помещениях.

Надо сказать, что в данном случае с импортозамещением (извиняюсь, с технологическим суверенитетом) неплохо получается…

Если не заглядывать в соцсети и не брать в расчёт такие мелочи, как бургеры с плесенью в Москве, чизбургеры без мяса в Туле, просроченные соусы практически повсеместно и увеличение цен примерно на 10%, то от ушедшего Макдональдса и не отличишь.

Вадим Дабужский

Во "Вкусно и точка" обнаружена булка с плесенью.

Во Франции все сыры с плесенью.

А чем мы хуже французов?

"Плесень и точка"!

"Зато все натуральное, без химии! Ужасались видеороликам, где еда из "Макдональдса" не портится по полгода? Вот, теперь все нормально", - констатируют другие пользователи.

Есть и предположения, что заплесневевшие булки пекли еще для старых хозяев.

Николай Травкин

Владельцу запасов, оставшихся от покинувшего Россию Макдональдса, попалась на глаза информация, что ИКЕА начинает распродажу складских товаров и он подумал: "А я что, рыжий что ли?"…

Публикация запустила лавину жалоб на бывшие "Макдональдсы". В телеграм-канале Ксении Собчак появились также фото поданных к еде соусов с прошедшим сроком годности и бургера, в который забыли положить котлету.

Ксения Собчак

Ну и вы простите великодушно, но раз об этом зашла речь, то в тульском экс-Макдональдсе сегодня человеку продали чизбургер без мяса.

Подписчик прислал фото, и я сначала сидела и разглядывала его - фейк или не фейк (я ваш грозный бургерный расследователь, не надо слёз). И знаете, вот этот отпечаток от огурца как бы говорит, что "Вкусно и точка" вслед за [недоработанным] логотипом и [недоработанным] названием понизила до этой планки и качество бургеров.

Канал "Что там в Москве?" опубликовал видео, на котором вороны расклевывают булки, доставленные в ресторан.

Один посетитель и вовсе пожаловался, что в расплавленном сыре ему попались тараканьи ножки.

Некоторым комментаторам обилие жалоб показалось подозрительным.

Кирилл Киреев

Согласитесь, что к экс-«Макдоналдсу» сейчас крайне пристальное внимание. Максимальное. И любой инфоповод моментально растаскивается по телеграм-каналам и СМИ. Не успеешь щелкнуть пальцами, как тема в топе.

Скажу сразу, что никого не собираюсь защищать, но всё же есть определенные мысли. Совершенно не исключаю, что отдельные проблемы могут быть. Но всё же отдельные «кейсы» хочется обсудить.

Плесень? Фото в социальных сетях – это прекрасно. Для того, чтобы вызвать моментальную реакцию и эмоции. Но сложно ли чуть сделать булочку зеленоватой? Заменить булочку на заранее подготовленную? Ловкость рук и никакого мошенничества.

Птицы, атакующие булочки? Я лично видел, что все булочки в упаковке, они не лежат под открытым небом. А кинуть горстку пшена в ящик, чтобы привлечь птиц для съёмки – секундное дело. Как и убрать котлету из чизбургера.

Просроченный соус? Тоже сделать не так и сложно, но в данном случае компания признала свою ошибку.

Насекомые в картошке? Долго ли положить букашку в любое блюдо? Когда на кону стоит миллиардный рынок, и не такое по карманам разложишь.

Пресс-служба "Вкусно и точка" пообещала, что все инциденты будут расследованы, заверила, что расклеванные воронами булки не попали в продажу, а из просроченных соусов посетителям досталась "только малая часть". Но осадок остался.

Город Глупов

Компания будет разбираться со своими поставщиками, — ответили в пресс-службе.

Так и будут теперь разбираться все время — то булки с плесенью, то котлеты с мухами. В «Макдональдс» был просто контроль качества, а этим что ни дай — все превратят в заплёванную рюмочную.

Сколько дней-то прошло после переименования до потери репутации?

Санкции в РФ

Ну что сказать, импортозамещение удалось. Всем шампанского (запить насекомых).

Без упоминания алкоголя обсуждение "Вкусно и точка" не обходится. Когда стало известно, что российские рестораны "Макдональдса" переходят под местное управление, многие высказывали опасения, что в меню может появиться пиво, из-за чего атмосфера в бывших "Макдональдсах" быстро перестанет быть семейной. Теперь же по блогам распространилась весть, что владелец сети Александр Говор якобы планирует подавать в ресторанах не только пиво, но и крепкий алкоголь.

Андрей Шипилов

А также "Блэкджек со шлюхами"...

Олег Пшеничный

В принципе непонятно, зачем в бывшем Макдональдсе возиться с Бигмаками и что там ещё у них было. Бутерброды с колбасой, солёные огурцы и яйца под майонезом. Пиво, водочка. И воблу не забудьте.

Дмитрий Врубель

Патамушта одно без другого - деньги на ветер

Впрочем, выяснилось, что это все же не более чем шутка из твиттера, и на самом деле в заведениях "Вкусно и точка" ни водки, ни пива нет и не предвидится. Но в некоторых ресторанах, раньше принадлежавшем "Макдональдсу", пиво уже подают - хотя в пресс-службе "Вкусно и точка" пояснили, что к их сети эти заведения не относятся, ими владеет другая компания.

Кирилл Шулика

В пресс-службе "Вкусно - и точка" опровергли появление пива в меню ресторанов.

А ведь это единственное, что могло их спасти...

Блогеры прогнозируют дальнейшую деградацию "Вкусно и точки" и других бизнесов, сменивших западный менеджмент на российский.

Владимир Серебровский

Я поначалу несколько не поверил, потому что плесень на булке — это перебор даже для уровня завалящей столовки, а потом поболтал в чате, кое-что вспомнил и поверил.

Плесень на булке — это перебор даже для уровня завалящей столовки

Потому что когда вы имеете дело со сложно организованным производством (а «Макдональдс» — это очень сложно), то чаще всего бывает легче всё снести до фундамента и выстроить заново (конечно, если вы это умеете), чем разобраться, как и почему оно работало, а потом это производство ещё и перезапустить.

(Это помимо других проблем — вроде колоссальных затрат макдачной на поддержание репутации бренда, такое у нас вообще не умеют.)

Так что привет всем государственным оптимистам, мечтавшим «Они оставят всё оборудование, а мы сами его запустим и оно заработает».

Нет, не запустите.

Нет, не заработает.

Анатолий Несмиян

Возмущенный посетитель зомби-Макдональдса опубликовал фото булки с плесенью, купленной им в заведении. Вроде бы руководство сетевой столовой уже отреагировало и заявило, что сменит поставщика.

Но тут всё та же история: «импортозамещение» - это немного больше, чем смена вывески, собственника и персонала.

Макдональдс - это не про пожрать. Как «Боинг» - это не про летать

Главная проблема в «импортозамещении» - это технологии. Я редко ходил в Макдональдс, нормальный обед в моем понимании - это всегда первое-второе-компот, это как въелось, так и осталось.

Но нужно сказать, что технологичность заведения была на достойном уровне. Одни стандарты для разных Макдональдсов в разных регионах, почти один и тот же вкус, контроль качества и стандартное управление. Один и тот же конвейер.

Макдональдс - это не про пожрать. Как «Боинг» - это не про летать. Это в первую очередь стандарты и технологии, жесточайший контроль на всех этапах и цепочках. И если это есть - тогда вы конкурентоспособны. Нет - вы в пролете.

Многие россияне уже скучают по "Биг Маку". Но больше всего их расстраивает уход с рынка мебельного гиганта ИКЕА, выяснил "Левада-центр".

В России всегда были проблемы с выдерживанием стандартов, заданных западными компаниями, пишет телеграм-канал Родина слонов:

Источником корпоративной культуры в российском бизнесе всегда являлся и является либо основатель бизнеса, либо иностранный владелец. При этом российский менеджмент не умеет самостоятельно создавать и сохранять эту культуру в компании без постоянного надзора со стороны главного акционера. Так, ни один из бизнесов, которые создал Тиньков не выжил после продажи: исчезли пельмени «Дарья», пиво «Тиньков», закрылись его рестораны, а уже в наше время бренд банка «Тинькофф» был уничтожен за два месяца, превратившись в символ мошенничества и обмана.

Качество и клиенты для большинства российских управленцев находятся внизу списка приоритетов

В России практически отсутствует история сохранения бизнесов после ухода его основателя. В чем же причина? Качество сервиса или продукции и клиент для большинства российских управленцев находятся внизу списка приоритетов, в то время как самый первый – это лояльность руководству, второй – приоритет краткосрочных целей над долгосрочными и третий – это страх принятия решений из-за опасения накосячить. Нежелание менеджмента брать на себя ответственность связано с российской традицией сдвига в системе поощрения и наказания в сторону кнута, а само бездействие не считается решением (что на самом деле не так). Таким образом тактика принятия или непринятия менеджментом решений абсолютно логична.



Вряд ли владелец экс-Макдональдса действительно хотел накормить посетителей заплесневевшими булками: просто никто на уровне среднего менеджмента не принял на себя решение остановить эту поставку. И даже стратегия выхода из этого скандала, вероятно, будет отличаться от той, которую бы предпринял Макдональдс. Вместо извинений, выплаты пострадавшим компенсации и обещаний не допустить подобного в будущем мы, полагаю, увидим в оправданиях компании «происки конкурентов», атаку западных спецслужб и обвинение посетителей, сделавших фотографии плесневелых булок в создании «фейков». «Вкусно и точка» на уровне государственной пропаганды должно было превратиться в символ создания нового, успешного суверенного российского бизнеса, а уже спустя месяц демонстрирует его чудовищный провал.

Уход сильных западных конкурентов негативно скажется на качестве услуг и товаров и успешных российских компаний

Аналогично зачахнут и большинство других западных бизнесов, переходящих в руки российского менеджмента или местных конкурентов. Без контроля со стороны материнских компаний корпоративная культура будет быстро разрушаться, качество падать, а отношение к клиенту быстро скатится к «бери, что дают». В компаниях начнет процветать коррупция, купившие бизнес акционеры будут стремиться в короткий срок «отбить» все затраты на его покупку, а менеджмент постарается заработать как можно быстрее, пока все окончательно не развалилось.



Уход сильных западных конкурентов негативно скажется на качестве услуг и товаров и успешных российских компаний. Именно сильная конкуренция со стороны зарубежных игроков мотивировала российский бизнес улучшать качество сервисов и товаров. Отсутствие конкурентов и экономическая неопределенность снизят мотивацию российских компаний к инвестициям в бизнес, что приведет к схожим процессам, наблюдаемым в экс-Макдональдсе.



Таким образом, шапкозакидательство на тему «всех уходящих заменим» абсолютно неуместно. Уход зарубежных «ноу-хау» в области менеджмента за короткий срок отбросит Россию на десятилетия назад. Темпы деградации начнут нарастать, а бизнес-среда быстро вернется в условия 90-х годов.

Впрочем, это сейчас далеко не самая важная проблема россиян, считают некоторые блогеры.