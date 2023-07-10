"Плевок в лицо Путину". Соцсети о Зеленском, Эрдогане и бойцах "Азова"

8 июня исполнилось 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Для российской оппозиции, оказавшейся теперь в эмиграции, этот день стал поводом для печальных размышлений о судьбах России.

Владимир Пастухов

С точки зрения осмысления происходящего 500 дней войны мало что дали. В принципе, все сущностные вопросы бытия на войне были сформулированы чудом сохранившей способность к критическому мышлению частью российской интеллигенции еще в первые недели этой войны, но никакого прогресса с ответами на эти вопросы так и не наблюдается. В том числе, это касается ответа на главный вопрос: что случилось с русским народом? Если оставить в покое тех, кто считает, что с ним ничего особенного не случилось, то ответы остальных можно свести к двум простым формулам: русские стали жертвой идеологической обработки (пропаганды) и русские были предрасположены к тем ментальным переменам, которые с ними случились, и только поэтому пропаганда сыграла роль триггера, который запустил процесс деградации социума.



Вопрос не праздный, так как от ответа на него во многом зависит, насколько быстро Россия сможет оправиться от милитаристского и шовинистического угара. В первом случае все просто. Если дело в пропаганде, то ее можно элементарно отключить, а еще лучше – запустить интенсивную контрпропаганду. Во втором – все оказывается сложнее. При наличии предпосылок именно к такому ментальному сдвигу, который мы имели возможность наблюдать, отключение пропаганды решает лишь часть проблем, и даже интенсивная контрпропаганда будет встречать активное сопротивление у значительной части населения. Собственно, нечто подобное мы как раз и наблюдали в 90-х. Мы все время забываем о том, что пропаганда "разумного, доброго, вечного" в России уже была, причем не слабая. Но, как мы видим, семена не прижились, и при первом серьезном изменении политического климата из почвы попер архаичный бурьян.



Есть и другой важный аспект. В случае, если дело только в пропаганде, то как только "холодильник" начнет выигрывать соревнование у "телевизора", устойчивость режима должна резко упасть и провоенные настроения должны смениться на антивоенные. Но если дело не только и не столько в пропаганде, то "холодильник" может не только не препятствовать "телевизору", но даже вступить в альянс с ним. Его опустошение будет порождать не столько разочарование в режиме, сколько дополнительное озлобление против его врагов. Нечто подобное мы наблюдали летом-осенью прошлого года, когда на фоне первых военных неудач и умеренного дискомфорта, вызванного санкциями, поддержка войны в обществе не упала, а наоборот, выросла.



Лично для меня прошедшие 500 дней войны стали эмпирическим подтверждением того, что происходящее в России нельзя объяснить пропагандой. Влияние пропаганды колоссально, но именно потому, что есть нечто большее, что делает ее настолько эффективной. Пропаганда сработала как кумулятивный снаряд. Пробив "первую линию обороны" сознания, она взорвалась в "коллективном бессознательном" русского народа и активировала его архаичные структуры, которые в итоге и взяли сознание под полный контроль. Загнать их обратно в подсознание, опираясь исключительно на рациональные аргументы, вряд ли получится. Это значит, что выздоровление российского общества не будет ни быстрым, ни прямолинейным. Для того, чтобы выйти из того леса, куда Россия зашла за прошедшие 500 дней, не хватит и следующих 5000 дней. Выход из цивилизации стоит рубль, а обратный вход – минимум два.

Сергей Медведев

Война – не морок, не затмение, война – великий проявитель того, что мы и так знали, но боялись себе в этом признаться. С этой глубинной архаикой работали Мамлеев, Балабанов, Луцик и Саморядов. Но теперь она вышла на поверхность, и спрятать ее за ширмой культуры уже не получится.

Теперь становится понятно, что это лишь первые 500 дней – и я не про войну, я про Россию.

Ника Белоцерковская

500 дней.

500 дней.

500 дней.

И так 500 раз.

И каждый день: это же невозможно, а возможно, ну не могут же они, а они могут, это дно дна, а это ещё даже не дно показалось.

Одни убивают, вторые льют кровь, оплакивают детей и руины своих городов, третьи выражают обеспокоенность и осуждение.

Иногда резкое.

Дайте нам танки!

Нам надо подумать.

Дайте нам самолеты!

Нам надо подумать.

Нам надо подумать.

Нам надо подумать.

И россия заседает в ООН.

У меня накопилось вопросов ко всему человечеству. Но можно покинуть страну, но не планету.

Другой нам не дали. Да и, если дадут – неизбежно кто-то вспомнит о лучшем пломбире на этой.

Украина уже 500 дней титанически меняет наш мир. Зло было уверено, что ему снова все спишут, потому что сильнее. Не спишут и не простят. Не сильнее, как оказалось.

Да, страшный ценой.

Ценой лучших детей Украины.

Мы им должны.

Мы им должны помогать.

Каждый – как может. Спасенные жизни – это сейчас главный смысл всех наших жизней.

Другого быть не может важнее.

Иначе и наших детей никто не будет спасать.

500 дней бесконечного горя и ужаса, но это и 500 дней невозможного мужества, огромной любви, веры, которую ничем не сломить и невероятной поддержки.

500 дней великого единения.

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Все буде Украïна!

Несмотря на то что война идёт на территории Украины и в ней гибнут её мирные жители, включая детей, многие украинцы встретили этот день с менее мрачным настроением, чем россияне.

Ян Валетов

500 дней.

500 гребаных дней.

500 героических дней.

500 дней позорной войны.

500 дней освободительной войны.

500 дней украденных у Украины кремлевской сволочью.

500 дней сплавивших нас в единый народ. Пусть не до конца, но все же...

Целых 500 дней.

Лиза Богуцкая

500 дней войны.

Страшно вспомнить, как всё начиналось. Ужас, растерянность, отчаяние, боль, страх...

И в то же время злость, ярость, смелость, решительность, вера.

Президент в миг стал ПРЕЗИДЕНТОМ!!!

Армия АРМИЕЙ!!! Украинцы УКРАИНЦАМИ!!!

Первые дни войны стали днями невероятной мобилизации украинских патриотов.

Слава нашим ГЕРОЯМ! Живым и убитым!

Слава НАЦИИ!

И КРАХ путинскому режиму!

Владимир Зеленский посетил в этот день остров Змеиный, захваченный Россией в начале войны и освобожденный украинцами. Тот самый, с которого послали по известному адресу российский военный корабль.

Анатолий Несмиян

Зеленский прибыл на остров Змеиный спустя год после занятия его украинскими войсками. Сугубая символика, но стоит отметить, что в символике молодой, жесткий и энергичный президент Украины выглядит небоскребом по сравнению с убожеством, прячущимся по бункерам и посылающим вместо себя каких-то невнятных персонажей, от которых за версту разит подставой.

Василий Аленин

Каждому скрепному человеку в России известно, что самый смелый мировой лидер – Путин. Так отважно целоваться в Дагестане, извините, никто не может. Тебе и не снилось, старина Джо.



Но вот вопрос. Президент Зеленский только что посетил остров Змеиный. Профессионально снятый динамичный ролик)🎥 получился, надо признать, удачным. И вот что удивительно, если отставить шутки в сторону, не испугался Зеленский такого посещения. А "наш-то" великий геополитик где?



Сегодня 500-й день спецоперации. И что бы Путину тоже не сесть в резиновую лодку и не отправиться на остров Змеиный с другой стороны? Дал бы интервью. Рассказал, что же всё-таки случилось с крейсером "Москва"?



Не знаем, согласятся ли скрепные люди, но как-то великий геополитик подрастерялся за последние 500 дней. Был, как надутый шарик с тугой, гладкой поверхностью, а сейчас словно "воздух" из него вышел. Лежит, морщинистый, на боку. И только ветерок его покачивает. Никакой энергии.

Слава Швец

Я всегда была уверена, что истинный ход истории можно распознать по внутреннему символизму.

Такой символизм нельзя выдумать или сочинить – он появляется сам. Проступает из тысяч и сотен тысяч событий, поднимается над ними, как вырастает из моря твердь. Как будто в белом шуме вдруг возникает глубокий и густой звук трубы и становится все отчетливей.

Остров Змеиный и есть такой звук. Он задал первую ноту нападению РФ на Украину – нет, мы не сдадимся. Он задал вторую: был взят войсками РФ и отбит назад. И сегодня, на 500 день войны, мне кажется очень правильным, что главный человек страны, которого избрали ее граждане, отправляется на Змеиный.

На тот самый Светлосияющий остров, который Фетида подняла из волн, чтобы похоронить там своего сына, Ахилла, самого великого из воинов.

После Змеиного Зеленский отправился в Стамбул, где он встретился с Эрдоганом и вернулся с этой встречи с важнейшим подарком для своей страны и главнокомандующего ВСУ Залужного, которому в этот день исполнилось 50 лет: на родину вернулись взятые в плен защитники "Азовстали", которые по условиям их обмена на Медведчука последние месяцы содержались в Турции.

Арсен Аваков

Сегодня хороший день. Редис и его товарищи вернулись в Украину, домой.

По человечески справедливо, правильно, честно.. И как же хорошо всем нам, кто переживал за Азовцев.

Да, я знаю, не может быть хороших дней пока идет эта война и каждый день с нами страдания и гибель людей. Знаю, что у врага в тяжелейшем плену еще сотни наших солдат и офицеров, которых нужно вернуть! Знаю.. Но этот 500-й день большой войны – чуть лучше других – судьба заслуженно улыбнулась пятерым героям – поселила у нас в душах еще одну искру света, силы и уверенности. И это хорошо и правильно. Из таких моментов силы и будет соткана наша 🇺🇦 будущая победа!

Сергей Наумович

Сегодня ночью будет "северное сияние". Узкие пердаки уже пылают выше неба. Песков строчит одно заявление за другим, россияне в комментариях генерируют максимальное количество зрады. Снова удар шампурой в спину от Турции. Ровно две недели назад Пригожин "опустил" ВВХ, в сегодня свою лепту внес Эродоган: просто отпустил командиров Азова в честь дня рождения Залужного, продемонстрировав снисходительное отношение к некогда "грозному" путену. Договоренности не стОят ничего, так как авторитета у обитателей Кремля больше нет. А вчера же еще и заявление было от Эрдогана по поводу членства Украины в НАТО. Еще чуть-чуть и в мире начнется тренд: кто из лидеров держав ярче опустит ВВХ. Мы наконец-то наблюдаем окончательный закат узкого мира! Процесс пошел!

Z-патриотов новость об освобождении азовцев действительно привела в шок. Даже самые прокремлёвские из них не жалеют обидных слов в адрес Путина. Что уж говорить о "рассерженных".

Вячеслав Лысаков

Горькие мысли, навеянные в течении субботы...



Многие ТГ-каналы вчера возмущались известными "азовскими" событиями. А мой коллега Дмитрий Борисенко по поводу итогов дня вчера записал целый видео-монолог и к ночи, так и не успокоив свою нервную систему, разместил ещё и вот это характерное для данного исторического момента видео. Но я ничего записывать не буду, а просто коротко опишу свои впечатления.



📌Вчера было 500 дней, с момента начала СВО. Люди посчитали, что Великая Отечественная война шла 1418 дней. То есть, прошла 1/3 Великой Отечественной, а мы не только топчемся на месте, теряя людей, но ещё и получаем звездюлей на нашей территории.



📌500 российских и белорусских спортсменов допустили до Азиатских игр без флага и медалей.

Как нам объясняют, таким образом спортсменам хотят помочь получить квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже.



И хотя Олимпийский комитет России не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года, как формально уточнил президент ОКР Станислав Поздняков, но сделал он это, по-моему, с некоторой обидой, досадой и ожиданием этого позорного предложения. Мол, болтают всякое, а где приглашение?



Понятно, да? Продолжаем пыжиться, унижаться, лизать Западу задницу, вставать в любую позу для собственного употребления, но зато вдруг пустят в арабский Париж, на Олимпиаду.



И пусть тоже без флага и медалей, но, главное ведь участие. Ребята же тренировались, пусть положат с прибором на Родину. Родина разрешает, Родина терпит...



📌Ну и, наконец, "Азовская вишенка на торте".



🔥 Если Бог любит Троицу, то, как это интерпретируют в народе, о нас точно трижды вытерли ноги: с 500-ми днями, с 500-ми спортсменами и с отдохнувшими бандюками из "Азова", помахавшими нам ручкой...



Ну, а если хохлы не врут и Киев и Анкара действительно подписали меморандум о развитии на территории Украины производство турецких беспилотных летательных аппаратов – то это не вытирание ног. Ноги уже о нас вытерли (читай выше). Это небрежный плевок Турции сверху с растиранием, как контрольный выстрел в голову.



"Дорогого друга" Эрдогана-то уже избрали, и если не так давно он начинал с намёков: "С 2014 года мы говорим с моим дорогим другом Путиным, о необходимости возвращения Крыма законным владельцам", то вчера открыто заявил:"Турецко-украинская дружба за последнее время только усилилась. Украинский народ смело сражается за территориальную целостность и независимость своей страны".



А "дорогой друг" Путин пусть сам выкарабкивается...

Сергей Григорьев

Возвращение Эрдоганом украинских нацистских командиров после переговоров с Зеленским это не только восточное коварство. Не только. Одновременно Эрдоган ещё и потребовал продления зерновой сделки на два года. Впрочем ничего нового тут нет. Только прежнее. Нет ничего глупее только возгласов туркомана Пескова "нас опять обманули".



Надо понимать, что тот (сентябрьский) обмен пары сотен азовцев на Медведчука это следствие сентябрьского военного поражения под Харьковом, Балкалеей, Купянском и Изюмом.



Конечно ответом на восточное коварство должно было стать уничтожение хотя бы президента Украины Зеленского, а не бесконечное выполнение нарушенных договоров в одностороннем порядке. Впрочем Украина до сих пор даже не признана властями России террористическим государством.



Однако и Эрдоган прекрасно понимает, что у России нет рычагов давления на Турцию, а вот у Турции рычаги давления на Россию есть: серый экспорт через Турцию в Россию, перекрытые проливы в Чёрное море, турецкое влияние российских тюрок. Есть и крайне влиятельное азербайджанское лобби внутри России, которое почему-то является рычагом давления не на них, а на нас.



И вот ущемление азербайджанской мафии в России могло бы быть не только и не сколько рычагом, а просто необходимой политикой наведения правового и миграционного порядка в стране. Но этого не будет. Это тоже, увы, реальность.



В конечном счёте только безусловная Победа России на фронте и ликвидация украинского государства расставит многое по местам и определит дальнейшие предпосылки.



А я бы хотел видеть Государя, слово которого перед Россией значит выше чем слово перед Медведчуком и прочими Рахмонами.



Власть должна быть сильной и на войне сама использовать коварство, хитрость и не заниматься рыцарскими турнирами. Войну за национальное будущее России можно выиграть только как войну отечественную. Нелепо воевать по-рыцарски с теми, кто устраивает вам геноцид и этноцид.

Юлия Витязева

Пора усвоить одну простую истину: на этой планете каждый сам за себя. И я сейчас совсем не об отдельных людях, а о странах. Каждый блюдет в первую очередь свои интересы и пытается сохранить хотя бы иллюзию независимости и какого-то влияния. И тот же Эрдоган, осознав, что продления зерновой сделки не будет, сделал финт ушами, отправив восвояси гостивших у него "азовцев". Сколько будет плюсов и минусов, а также подводных камней у этого его поступка – станет понятно уже совсем скоро. Ныне же очевидно одно – тех, с кем можно заключать какие-то сделки без риска их досрочного прекращения по причине недобросовестности вторых и третьих сторон, среди членов ЕС и НАТО практически нет. И это надо принять, как данность.

Что же до сегодняшнего инцидента, то лично я не чувствую себя никоим образом ни уязвленной, ни обманутой. Просто потому, что ничего из ряда вон выходящего по нынешним временам не случилось. Ибо, повторюсь, каждый сам за себя.

Андрей Медведев

Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров "Азова"? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда. И вообще, Турция всегда так себя вела. Проиграет войну Российской империи, заключит мирный договор, и тут же начинает готовить новую войну.



У России нет союзников. Друзей тоже нет. Есть тактические партнёры. Да и те, в целом, преследуют свои цели. Так что надежды на них мало. У нас надежда только на нас самих. Хочется верить, что когда сделку заключали по обмену, ее авторы все понимали и про Турцию и про нашу ситуацию. Что был особый резон к обмену, что поменяли нацистов не только на Медведчука (слышал я и про летчиков, и про агентуру, но это же все на уровне разговора), с которым вопросов куча. Почему, зачем?



Кадры, где Зеленский встречает "азовцев", конечно, сейчас у многих в России почву из под ног выбьют. Надо вещи называть своими именами, сейчас у многих в голове вопрос "а за что мы вообще воюем, если вот такое происходит?".



Но вот если без эмоции. Отдали упырей Киеву. На конечный результат войны это влияет? Нет. С точки зрения инфовойны это безусловно серьезный удар по нам, и мотивация для украинцев. Но на конечный результат войны влияет другое.



Поставки кассетных боеприпасов американцами, прочие военные поставки, наша военная промышленность, экономика влияет, наличие или отстствие лодок, у кого нервы крепче тоже влияет. Короче, сами мы, в конечном счете на это результат влияем. Оно понятно – воевать или помогать фронту, когда "азовцы" в Киев летят, морально тяжелее в разы.

Только варианта у нас нет. Мы или встаем и деремся дальше, или сдаемся, потому что вот это вот все гадство случилось.



Сдаться готовы? Сломаться готовы? Пойдем ныть или пойдем дальше по нашему пути через темные времена? Тут, конечно, каждый сам решает. Но если для кого война еще не закончена, если для кого отбоя не было, то тогда продолжаем.



Но вообще, история показывает, что русский человек может простить власти ошибки. И глупость тоже. Или скажем, человеческие пороки лидера, скажем, страсть к выпивке. Многое может простить. В этом смысле русский человек вполне по-христиански воспринимает мир, типа, кто не без греха, мы все грешны. Русский человек не прощает, когда ему кажется, что власть слабая или лукавая. Русский человек так устроен, что он хочет понимать, что произошло, ему нужно, чтобы с ним разговаривали.



Глубочайшее и опаснейшее заблуждение воспринимать настороженное молчание русского человека по каким-то острым вопросам (я в широком смысле, я про всех граждан страны), как полное согласие со всеми действиями, или как отсутствие интереса к происходящему. Нет. Люди ждут, что им когда-то все же объяснят, что именно произошло в той или иной ситуации. Почему произошло. Какие сделаны выводы. Очень надеюсь, что это понятно не только мне, как историку. Особенно после ростовских событий.



Впрочем, повторю самое важное. Война не закончена. Отбоя не было.



Много раз и раньше писал: будут темные и мрачные дни, будут у нас и поражения. Так что не отчаивайтесь в дни поражений, и не сильно радуйтесь в дни побед. Путь предстоит долгий. Нам нужны и силы и нервы на этом пути. Как бы трудно не было. Но. Можно сдаться, когда до победы осталось несколько шагов. Я такого не хочу.



Волыне, Калине, Редису и прочим пожелаем же скорой отправки на фронт. С точки зрения пиара для Киева это сейчас весьма выгодный шаг. А то засиделись херойские хлопцы в Турции. А наши их на фронте заждались, насколько я в курсе. И вроде в плен их брать не хотят.



И еще напомню слова с той стороны, что "не будет Мариуполя, не будет Украины". Мариуполь наш. Это база.



PS Но, разъяснения все же очень и очень хочется услышать.

Борис Рожин

Главари "Азова", которые находились с прошлого года в Турции после обмена, возвращаются на Украину. Рассказы о том, что они там будут находится до конца войны так и остались рассказали. За то у нас есть Медведчук. И все таки – зачем нам Медведчук?

Роман Антоновский

На фоне сообщений , как унижают русских туристов в Турции, Эрдоган отпускает на Украину командиров "Азова".



Пора бы уже с турками общаться по рецептам царской России. Запретить туризм из России в Турцию, чтобы обрушить им весь турбизнес. Вышибить из России весь турецкий и азербайджанский бизнес с конфискаций активов в пользу русского бизнеса.

Объявить пантюркизм экстремистской идеологий на территории России.



Оказать военную поддержку курдам на территории Турции. Разносить протурецих прокси в Сирии вместе с Асадом и Ираном.



И да, Царьград надо со временем освободить из лап неверных.

Михаил Звинчук

Избежать ситуации с возвращением командиров "Азова" из Турции было крайне просто — не устраивать в прошлом году очень-очень хитрых схем с передачей пленников третьей стране, которая тем более в союзнических симпатиях к России ранее замечена ни разу не была.



Можно, конечно, пенять на Эрдогана и несоблюдение им договоренностей. А мы предложим вспомнить Сирию со ставшим нарицательным "соглашением о зоне деэскалации в Идлибе" 2020 года, которое в Анкаре (как и многие другие обещания) не спешат выполнять по сей день. На этом фоне происходящее сегодня можно охарактеризовать просто: что посеешь, то и пожнешь.



📌 Кто-то сейчас указывает на то, что такие действия турецкого лидера связаны с готовящимся выходом России из крайне выгодной для него "зерновой сделки", которое в последнее время часто обсуждают в кабинетах. Отрицать такого развития событий мы не станем, хотя на фоне неоднократных продлений инициативы удивляться обратному не будем.



Ну а насколько сами командиры "Азова" рады сменить золотую клетку на явную перспективу участия в "мясном штурме" под Бахмутом или Ореховым совершенно неважно: в данном случае они лишь щепки в рубленном лесу.

Игорь Стрелков

За продление "Зерновой сделки" на 2 года Эрдоган пообещал другу Владимиру поставить дополнительно самоходные гаубицы, открыть завод по производству "байрактаров" и поддержать вступление "украины" в НАТО. А другому Владимиру он пообещал и дальше водить его за нос, раз уж тому так нравится указанный процесс. Поскольку первому Владимиру показалось маловато – ему друг-Реджэп добавил еще 5 "азовцев". А второй – на радостях– пообещал султану в прибавку "газовый хаб", атомную электростанцию и максимальное финансирования программ для угнетенного русскими оккупантами крымско-татарского народа, намекнув при этом, что "возможны еще более смелые непростые решения". Но при условии, что султан когда-нибудь все-таки назовет его "любимой женой". Хотя-бы на ушко и шепотом…

Виктор Алкснис

Я ничего не пропустил? Президент РФ, как обычно сделал вид, что не заметил очередного плевка в лицо? На этот раз от друга Эрдогана. Причем уже не в первый раз.



Неужели президент РФ не понимает, что плюют в лицо не только ему, но и России в целом? Не думаю, что я слишком драматизирую ситуацию, но все мои попытки найти аналоги унижения и позора, которые переживает Россия в последние годы, окончились безрезультатно. В нашей истории такого еще не бывало.



И при этом рейтинг президента Путина по данным опросов общественного мнения зашкаливает уже за 90 процентов. А судя по "обнимашкам" в Дербенте он действительно продолжает оставаться высоким. И многие продолжают верить, что именно Путин поднял Россию с колен. Как это может быть?

Егор Холмогоров

Ситуация с Азовом совершенно понятная.



Зеленскому компенсируют на внутриукраинском информационно-пропагандистском фронте провал наступления.



Зеленский вообще провел мощнейшую пиар-кампанию, пытаясь продать буквально прошлогодний снег – занятие Украиной Змеиного и историю с Азовом.



Вопрос в том, кто компенсирует?



Отпустить их мог только Эрдоган по результатам визита.



Эрдоган мог сделать это либо без согласия Москвы. И тогда, простите, у нас на физиономии смачный плевок.



Либо он сделал это с согласия Москвы. И тогда перед нами очередной позорный ЖДВ [жест добрый воли].



Напомню, что ни один ЖДВ не принес нашей стороне ни малейшей реальной военно-политической или экономической выгоды, а в информационно-пропагандистском пространстве был каждый раз страшнейшим провалом и фактором мощнейшей демобилизации общества и провокатором внутренних конфликтов.

Сергей Марков

5 командиров самого фашистского из всех фашистских подразделений Украины, Азов, – в грубое нарушение договоренностей, возвращаются из Турции на Украину, чтобы опять убивать и убивать и убивать.

Если это так, это грубое нарушение договоренностей Турции и России. И просто оскорбление России.

Это ясно подтверждает, что сегодня положение России такое, что нарушать договоренности с Россией это стало нормой. Потому что Россия не отвечает на нарушения договоренностей. Из скромности или гуманизма.

А нужно отвечать.

Нужно отвечать так, чтобы боялись нарушать.

И главное, нужно выигрывать войну на Украине. Нужно прекратить эту странную полувойну, недовойну и разгромить противника. И обеспечить интеграцию большинства русского населения Украины в Россию. И сделать для этого все необходимое.

Вот тогда и договоры с Россией перестанут нагло нарушать.

Владимир Грубник

Надо отвечать так, как МиГи и Марковы отвечали все 9 лет, четко колеблясь с линией партии, поддерживая "минские", которые были самым позорным позором и где лежат корни всей той логики, из-за которой "РФ вытирают ноги"



Вы, конченые, возмущаетесь, что Турция передала азовцев Украине? Да, конченые?



А вы, конченые, возмущались, когда 8 лет "минских" на ополчуг лишенных на войне документов заводили уголовные и административные дела и выдавали и угрожали выдавать на Украину? А, конченые? Вас ведь это тогда устраивало?



Нет, вы рассказывали, что это "закон и законы надо соблюдать"



Так вы, конченые, заставьте Турцию соблюдать ваши законы? Или Украину? Или хотя бы Пригожина? 😂😂😂



Где вы, охранота, с вашими возмущениями?



Там же, где и были.

С языком в жопе.



Конченые. Импотенты, способные лишь обслуживать власть и колебаться с линией.



Колебаться с линией, которая ведет в пропасть.

Украинцы и российская оппозиция злорадствуют.

Василий Аленин

"Вата" негодует, что Эрдоган вернул Зеленскому командиров "Азова".



Песков жалко лепечет: "Возвращение из Турции на Украину главарей "азовцев" является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона… Это решение выдать главарей "Азова" Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении… Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит".



Ага. "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля"… Того самого, в котором Путин принимали решение поменять толпу азовцев на своего кума Медведчука.



А теперь он может выйти и рассказать, как его в очередной раз кинули.



Только не слишком ли часто великого геополитика кидают? Каждую неделю буквально. То собственный повар, то дорогой друг Эрдоган.



Стоит к нему в августе в гости прокатиться и строго спросить за кидалово.



А еще ждать какой-нибудь оплеухи от товарища Си…

Алексей Ковалёв

Произошла РЕНАЦИФИКАЦИЯ Украины, но цели СВО (выдать дочке Медведчука диплом ВШЭ) неизменны и будут выполнены.

Александр Фридман

В день личного позора российского руководства Лукашенко неожиданно заговорил на беларускай мове и вспомнил о национальном достоинстве. Кто бы мог подумать, что действия Эрдогана будут иметь такие последствия…..

Отдав азовцев Зеленскому, поддержав вступление Украины в НАТО и пообещав построить там завод по производству дронов, Эрдоган объявил, что через месяц он встретится с Путиным. Блогеры уже строят предположения о том, чем может завершиться такая встреча. Разнообразием они не отличаются.

Марат Гельман

Эрдоган может стать национальным героем минимум в двух странах, Украине и России. Во время встречи с Путиным арестовать его и отправить а Гаагу.

Андрей Десницкий

Мечта на август:

"Уважаемый пассажир! По метеоусловиям спецрейс Анкара-Москва совершит посадку в аэропорту Схипхол, расположенном между столицами Нидерландского королевства: Амстердамом и городом-героем Гаагой. Просьба приготовиться к посадке!"

Игорь Стрелков

На месте Владимира Владимировича я-бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут оповестить о предстоящем этапировании в Гаагу…