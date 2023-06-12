Плевок в лицо. Скандал с украинской школьницей в Чехии 

Видео с украинской школьницей Полиной Бутковской, которую во время школьной экскурсии другие дети травили и плюнули в лицо, вызвало большой резонанс в Чехии. После этого обидчики и их родители извинились перед девочкой и ее мамой. В ситуацию вмешались президент и министр внутренних дел Чехии. "Я говорила не на чешском. Они спросили: "Откуда ты?" Я ответила: "Из Украины". Они начали кричать: "Россия! Россия! Россия лучше, сильнее!" Украину и меня обижали. Потом я сказала, что Россия – говно. Они плюнули мне в лицо", – рассказала семилетняя Полина Бутковская Настоящему Времени. Инцидент произошел во время школьной экскурсии в зоопарк города Частоловице. Мальчики подошли к Полине, семья которой бежала от войны в Украине, начали дразнить, употребляя нецензурную лексику, кричали, что "Россия лучше и сильнее Украины". Когда же девочка сказала фразу "Россия – говно", один из мальчиков плюнул ей в лицо. Эта сцена случайно попала на видео, которое девочка снимала для мамы. Перед этим Мария Бутковская, мать Полины, попросила дочь рассказать о впечатлениях за день. Уже по пути домой Полина прислала матери видео, которое повергло женщину в шок. Видео с издевательствами Мария Бутковская опубликовала в одной из фейсбук-групп. Этот ролик вызвал волну возмущения как со стороны украинцев, так и со стороны чехов. Из-за широкого резонанса в ситуацию вмешались министр внутренних дел Чехии, представители посольства Украины, а также правозащитники. Президент Чехии Петр Павел лично встретился с девочкой и ее мамой. Перед ними извинились родители мальчиков, сами обидчики, учителя и директор школы. "Плевок в лицо всей цивилизации" "Я просмотрела четыре минуты ее рассказа о зоопарке и ее впечатлениях и в конце видео вижу: к ней начинают приставать мальчики. Они услышали, как она разговаривает не на чешском, и начали что-то выкрикивать, обижать, плеваться. Сначала они плевали ей в спину, – вспоминает мать Полины. – Я начала одеваться на ходу, звонила ей. Она не брала трубку, и я вылетела из дома, бежала на остановку. Я была на таких эмоциях, просто не успела, немного опоздала. Там уже никого не было – не было детей, учителей. Мой ребенок шел мне навстречу".

В марте 2022 года Мария Бутковская вместе с дочерью Полиной и младшим сыном Данилом переехала в Чехию. В связи с началом полномасштабной войны в Украине им пришлось покинуть Коростень Житомирской области и бежать в чешский город Опочно. Игорь Бутковский, отец детей и муж Марии, остался в Украине. "Я не знаю, зачем Путин это сделал (начал полномасштабную войну. – Прим. РС). Они могут землю добыть и сами, а не от нас, – возмущается Полина. – Россия убивает детей, невинных людей. Мы поехали в Чехию, так как сильно боялись".

По словам Марии Бутковской, Полина любит активный отдых. В Украине она занималась музыкой, училась играть на фортепиано. В Чехии же пришлось приостановить занятия, поскольку рядом нет музыкальных школ, в которых можно практиковаться. "Мне нравится, как в Чехии организуют досуг для детей: экскурсии, спортивные секции в городе, – говорит мать девочки. – Несмотря на то что в городе проживают всего четыре тысячи человек, для людей обустроен бассейн с зоной отдыха". Мария говорит, что жизнь в Чехии устраивает ее и детей, но они скучают по дому. "В Украине все родные, – говорит она. – Нет такого, что бы нам тут не нравилось, просто по сравнению с Украиной не так удобно". С обидчиками Полина была знакома и до инцидента, хотя и не общалась с ними. Мальчики учатся в параллельном классе. Это первый раз, когда Полина столкнулась с травлей в Чехии. Мать Полины уверена, что в столь юном возрасте дети не могут "взять из своей головы" политические лозунги, а значит, они повторяют те тезисы, которые ранее проговорил кто-то из взрослых. Об этом также заявили мэр Тетин Матей Главаты и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Последний назвал плевок в лицо ребенку "плевком в лицо всей нашей цивилизации". "Дети просто воспринимают наши модели поведения, – отметил глава ведомства. – И они прекрасно показывают, насколько эти формулы иногда бывают жестокими и глупыми".

Президент Чехии Петр Павел осудил поступок мальчиков и подчеркнул, что подобные проявления нетерпимости неприемлемы в демократическом обществе. "Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах. А в случае ребенка, которому пришлось покинуть свою страну и друзей из-за войны и которому мы предложили безопасное пристанище, особенно стыдно", – отметил Павел.

Во время встречи в школе мальчики попросили прощения у Полины и пожали ей руку. Получив извинения от родителей, мальчиков, учителей и директора, мать девочки решила не подавать заявление в полицию. "У меня был разговор с родителями. Маму одного из мальчиков мне было жаль. Она искренне, от всего сердца, попросила прощения. Ей было очень стыдно. Она не понимала, откуда ребенок мог взять такую модель [поведения]. Мама этого мальчика с начала [полномасштабной] войны очень помогает украинцам, у нее много украинских друзей, – рассказывает Мария Бутковская. – Родители второго мальчика придерживаются того же мнения". Фраза Полины Rusko je hovno ("Россия – говно") уже стала крылатой в Чехии. 10 июня перед посольством России в Праге прошла демонстрация. Эту фразу активисты написали на плакатах.

Травля и нетерпимость: какое наказание предусмотрено Как только произошедшее с Полиной получило широкую огласку, юридическую помощь ей предложили чешский адвокат Петр Немец и его украинские коллеги. Именно они отстаивали интересы Марии и ее дочери во время встречи с сотрудниками школы, родителями мальчиков, представителями посольства и чешского МВД. На встрече присутствовал и правозащитник Александр Вовчук. Мужчина уже 15 лет живет в Чехии, адвокатскую лицензию получил в мае 2022-го. После начала полномасштабного вторжения он вместе коллегами открыл проект Advokat.ua. Его главная цель – помогать украинцам, которые живут в Чехии.

"Уголовно-правовая ответственность в Чехии наступает с 15 лет. Эти дети [обидчики Полины] не достигли этого возраста, чтобы отвечать за свои действия в уголовно-правовом поле, – говорит адвокат. – Существуют статьи [уголовного кодекса], на основе которых можно начать уголовное производство за унижение нации, расы, этнической или других групп, разжигание межнациональной вражды. В зависимости от обстоятельств можно получить наказание до трех лет лишения свободы". Александр Вовчук говорит, что его клиентка Мария Бутковская хотела получить извинения и привлечь внимание школы к травле. Директор и учителя содействовали разрешению конфликта между Полиной и мальчиками, клиентка своих целей достигла, добавляет он. Правозащитник призывает украинских беженцев не бояться отстаивать свои права, информировать школу о конфликте между детьми, писать заявление в полицию в случаях с уголовной составляющей. Кроме того, он рекомендует обращаться в Чешскую школьную инспекцию, а также в OSPOT – орган, который занимается социально-правовой охраной детей в Чехии. Причины агрессии и травли в школах: мнение психолога "Они увидели девочку, ничего о ней не зная. Стали проявлять агрессивное поведение по отношению к ней и только потом уже задавали определенные вопросы, – говорит Юлия Святенко, психолог, кандидат психологических наук. – Вне зависимости от того, что она бы ответила, я уверена, они бы продолжали агрессивно себя вести".