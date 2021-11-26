Следствие предъявило первые обвинения пяти подозреваемым по уголовному делу об аварии на шахте "Листвяжная", которая произошла 25 ноября в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко предъявлено обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Инспекторам Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи намерены добиться ареста всех обвиняемых.

По версии следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности, которые были допущены директором шахты и его подчинёнными, произошло задымление в вентиляционном штреке. Это привело к гибели рабочих, находившихся на выработке. Инспекторы Ростехнадзора составили акты о проверке штрека, однако не проводили её, предполагают следователи.

Ранее шахте "Листвяжная" нашли живым одного из тех, кто ранее считался погибшим. Речь идёт об одном из шести спасателей - Александре Заковряшине - пропавшем во время операции по поиску шахтёров, оставшихся в аварийной шахте.

Жертвами аварии на шахте "Листвяжная" стали 51 человек. Никому из пропавших без вести шахтёров спасти не удалось. По словам командира кемеровского горноспасательного отряда Юрий Ше, "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным". На данный момент спасатели смогли достать на поверхность тела шести погибших.

На "Листвяжной" в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Причиной, по данным источника ТАСС, стало возгорание угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте.

В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары.