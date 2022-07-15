По Днепру нанесён ракетный удар. Есть погибшие и раненые

В результате ракетной атаки на Днепр, предварительно, три человека погибли, 15 ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По данным местных властей, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживлённой улице рядом с ним.

Ранее также сообщалось о том, что после одного из обстрелов в Днепропетровской области произошёл пожар в поле. Выгорело около пяти гектаров пшеницы.

Взрывы в пятницу вечером также были слышны в в Кременчуге Полтавской области. По данным властей, информации о пострадавших пока не поступало.

Кроме того, российские войска нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган" удар по центру Бахмута, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. По предварительным данным, выпущена одна ракета по центральному рынку, еще две – по жилому кварталу.

В полиции сообщают, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины, ударной волной повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.

Российское Минобороны обстрелы пока не комментировало.