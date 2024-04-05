По факту покушения на губернатора Чибиса возбудили уголовное дело

В отношении напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона.

Дело завели по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Нападавшему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Утром 5 апреля Чибис пришёл в себя после операции. Он записал видео из реанимационной палаты, в котором поблагодарил врачей и всех, кто за него переживает. "Сейчас буду восстанавливаться. И дальше в бой. Только вперёд", – говорит Чибис на видео.

Покушение на Чибиса было совершено накануне вечером в Апатитах. Когда губернатор выходил из местного дома культуры после встречи с жителями, его ударили ножом в живот. Чибиса госпитализировали и экстренно прооперировали.

Нападавший был задержан. Им оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов, работник на железной дороге, установило следствие. Нападение на губернатора он объяснил личной неприязнью.

По версии прокуратуры, после покушения Быданов попытался скрыться, но был задержан Росгвардией. Сотрудник, который задержал напавшего, ранил его из табельного оружия, сообщили в Росгвардии.

Росгвардейца представят к награде, написал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн. При этом по рассказу Хинштейна, омоновец "буквально отшвырнул" нападавшего от Чибиса, но тот оказал сопротивление. "После предупредительного выстрела в воздух, он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским", – пишет Хинштейн.