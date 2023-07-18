Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

По Крымскому мосту открыто "реверсивное" движение автомобилей

Разрушенный взрывом пролёт автомобильной части Крымского моста

На Крымском мосту, один из пролётов которого был разрушен в результате атаки украинских надводных дронов 17 июля, частично восстановлено движение автомобилей. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Реверсивное движение организовано в зоне подрыва, где ведутся восстановительные работы, передает ТАСС. На остальных участках движение осуществляется по правой части моста в обоих направлениях. Со стороны аннексированного Россией Крыма на подъезде к мосту образовалась пробка протяженностью в три километра, отмечает агентство.

Вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы Крыма, признал, что один из пролётов моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению, ещё один повреждён. Опоры, по его словам, почти не пострадали. Он пообещал, что одна из опор, которая требует укрепления, будет отремонтирована в ночь на 18 июля, после чего станет возможно запустить автомобильное движение по мосту в реверсивном режиме для легковых машин.

Двустороннее автомобильное движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - в ноябре, заявил Хуснуллин.

Незначительные повреждения, по словам Хуснуллина, получил и один путь железнодорожной части моста. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено через несколько часов после взрыва.

  • Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с аннексированным Россией Крымом, был повреждён в ночь на 17 июля в результате атаки двух беспилотных надводных аппаратов. Источники украинских СМИ сообщили, что атака была организована ВСУ и Службой безопасности страны. Во время взрывов пострадала легковая машина, которая в это время проезжала по мосту. Погибли два человека, 14-летняя девочка была ранена.
  • В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали атаки на Крымский мост после победы Украины в войне против России. "Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко РБК-Украина.
  • Это уже второй подрыв моста, ведущего на аннексированный Россией полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий произошёл в октябре прошлого года. Погибли пять человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG