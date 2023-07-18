По Крымскому мосту открыто "реверсивное" движение автомобилей

На Крымском мосту, один из пролётов которого был разрушен в результате атаки украинских надводных дронов 17 июля, частично восстановлено движение автомобилей. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Реверсивное движение организовано в зоне подрыва, где ведутся восстановительные работы, передает ТАСС. На остальных участках движение осуществляется по правой части моста в обоих направлениях. Со стороны аннексированного Россией Крыма на подъезде к мосту образовалась пробка протяженностью в три километра, отмечает агентство.

Вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий вопросы Крыма, признал, что один из пролётов моста полностью разрушен и не подлежит восстановлению, ещё один повреждён. Опоры, по его словам, почти не пострадали. Он пообещал, что одна из опор, которая требует укрепления, будет отремонтирована в ночь на 18 июля, после чего станет возможно запустить автомобильное движение по мосту в реверсивном режиме для легковых машин.

Двустороннее автомобильное движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне - в ноябре, заявил Хуснуллин.

Незначительные повреждения, по словам Хуснуллина, получил и один путь железнодорожной части моста. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено через несколько часов после взрыва.