По обвинению в дискредитации армии арестован активист Дмитрий Скурихин

Суд в Ленинградской области отправил в СИЗО активиста Дмитрия Скурихина по второму возбуждённому против него делу о так называемой дискредитации российской армии. Об этом сообщают "Сетевые свободы", чей адвокат Дмитрий Герасимов представляет интересы активиста.

Скурихина задержали в субботу, ночь он провел в ИВС. 24 февраля - в годовщину вторжения российских войск в Украину - Дмитрий Скурихин встал на колени с плакатом "прости Украина" у своего магазина в поселке Русско-Высоцкое.

Скурихин регулярно размещает на своем магазине надписи с критикой действий российских властей. В мае прошлого года его оштрафовали по административной статье о дискредитации армии, а затем возбудили уголовное дело, обвинив в так называемой повторной дискредитации. Поводом для этого стал плакат "Идите вы к чёрту с вашей могилизацией", который активист также разместил на своем магазине. По этому делу ему назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает Север.Реалии.

Нынешнее дело - уже второе уголовное дело о "повторной дискредитации" против одного человека. По всей видимости, речь идёт о первом подобном случае в России. По делу грозит до трёх лет лишения свободы.