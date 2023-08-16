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По следам Пригожина

По следам Пригожина
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По следам Пригожина

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Как быстро бизнес-активы и личный состав империи Пригожина в Африке будут поглощены Кремлем? Действительно ли ЧВК "Вагнер" – это единственный реальный проект из всего, что есть в Африке у Москвы? И какой окажется реакция сотрудничающих с Кремлем африканских стран на все эти изменения?

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