Как быстро бизнес-активы и личный состав империи Пригожина в Африке будут поглощены Кремлем? Действительно ли ЧВК "Вагнер" – это единственный реальный проект из всего, что есть в Африке у Москвы? И какой окажется реакция сотрудничающих с Кремлем африканских стран на все эти изменения?