"По собственному". Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 5 августа

01:01 Владимир Зеленский объявил об успехе действий СБУ против России

03:20 17 человек погибли при российском ракетном ударе по Киеву и Киевской области

04:30 Как сети защищают от дронов дороги в Харьковской области

06:08 ВСУ атаковали еще один склад Wildberries и НПЗ в Уфе

08:24 Владимир Путин объявил об объединении служб тыла, создании «войск беспилотных систем» и назначении новых командующих группировками «Центр» и «Восток»

10:33 Расследование о жестоком обращении с военными 225 штурмового полка ВСУ

15:44 Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

24:27 В Тбилиси начинается демонтаж архитектурного комплекса «Кувшины», построенного во времена президентства Михаила Саакашвили