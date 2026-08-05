"По собственному". Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 5 августа
01:01 Владимир Зеленский объявил об успехе действий СБУ против России
03:20 17 человек погибли при российском ракетном ударе по Киеву и Киевской области
04:30 Как сети защищают от дронов дороги в Харьковской области
06:08 ВСУ атаковали еще один склад Wildberries и НПЗ в Уфе
08:24 Владимир Путин объявил об объединении служб тыла, создании «войск беспилотных систем» и назначении новых командующих группировками «Центр» и «Восток»
10:33 Расследование о жестоком обращении с военными 225 штурмового полка ВСУ
15:44 Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского
24:27 В Тбилиси начинается демонтаж архитектурного комплекса «Кувшины», построенного во времена президентства Михаила Саакашвили
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»