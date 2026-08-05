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Время Свободы

"По собственному". Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

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Бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский
Бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 5 августа
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 5 августа
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 5 августа

01:01 Владимир Зеленский объявил об успехе действий СБУ против России

03:20 17 человек погибли при российском ракетном ударе по Киеву и Киевской области

04:30 Как сети защищают от дронов дороги в Харьковской области

06:08 ВСУ атаковали еще один склад Wildberries и НПЗ в Уфе

08:24 Владимир Путин объявил об объединении служб тыла, создании «войск беспилотных систем» и назначении новых командующих группировками «Центр» и «Восток»

10:33 Расследование о жестоком обращении с военными 225 штурмового полка ВСУ

15:44 Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

24:27 В Тбилиси начинается демонтаж архитектурного комплекса «Кувшины», построенного во времена президентства Михаила Саакашвили

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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