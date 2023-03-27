По центру Славянска нанесён удар, есть жертвы

Центр города Славянск в подконтрольной Украине части Донецкой области в понедельник подвергся обстрелу. По данным местных властей, российские военные выпустили по городу ракеты С-300. Есть разрушения, сообщается о гибели одного человека. Ранены не менее 25.

Фотографии и видео из Славянска публикуют глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Кириленко, пострадали 5 многоэтажных жилых домов и несколько частных.

Сообщается также о ракетном ударе по городу Дружковка, к югу от Бахмута. В результате удара разрушено здание детского дома. Сообщается, что детей в нём не было; пострадавших нет.

Москва с начала вторжения в Украину отрицает, что российские военные наносят удары по гражданским объектам.

Наиболее упорные бои в Донецкой области сейчас продолжаются в городе Бахмут и в его окрестностях. Славянск, который с апреля по июль 2014 года занимали отряды поддерживаемых Россией сепаратистов под командованием российского полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) - примерно в 20 километрах к западу от Бахмута.