По уровню восприятия коррупции Россия рядом с Мали и Парагваем

Россия заняла 137-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.

Индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

Россия набрала 28 баллов, столько же набрали африканская Республика Мали и южноамериканский Парагвай. Значение индекса в 28 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции, отмечается в исследовании.

"На протяжении всех лет, когда результаты стран в ИВК корректно сравнивать год к году, показатели России колеблются незначительно. Это указывает на отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции", – сказано в публикации.

Лидером рейтинга с показателем 90 баллов стала Дания. Новая Зеландия и Финляндия разделили вторую строчку (87 баллов). Наихудшие показатели у Сомали (12 баллов), Южного Судана (13 баллов) и Сирии (13 баллов) – эти страны занимают последние места в рейтинге третий год подряд.