По вокзалу Краматорска нанесён ракетный удар, десятки погибших

По железнодорожному вокзалу украинского города Краматорск в Донецкой области в пятницу был нанесён ракетный удар. Сообщается о десятках погибших, точное число жертв пока не известно.

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко заявил, что удар нанесли ракетой "Искандер" российские войска, наступающие на город. Краматорск находится под контролем Украины. В момент удара на вокзале было множество мирных жителей, стремившихся эвакуироваться.

Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что удар нанесли украинские войска ракетой "Точка-У".

Судя по опубликованным фото обломков ракеты, по всей видимости, речь идёт о "Точке-У". Несмотря на утверждения, что у России нет её на вооружении, группа экспертов Conflict Intelligence Team установила, что в нынешней войне российская сторона её применяла.