"Почему ее чествуют?" Блогеры спорят о премии Марины Овсянниковой

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова за мартовское антивоенное выступление в телеэфире получила премию имени Вацлава Гавела, и многих блогеров это возмутило до глубины души.

Татьяна Аникина

Мда..

Конечно, дело комитета премии решать кому и за что.

Но после Марии Колесниковой в 2021 присудить престижную награду "за защиту прав человека" (!!!).... Овсянниковой, годами трудившейся на пропагандистском канале, это нечто.

Такой дискредитации премии от чехов я не ожидала.

Особенно, после отказа немцев присудить ей свою за свободу слова

Леонид Павлючик

При всем моем уважении к этому, безусловно, смелому поступку, считаю, что присуждение Овсянниковой, 20 лет проработавшей редактором на Первом канале, столь престижной премии девальвирует эту награду. Напомню, что годом ранее аналогичную премию получила представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая сейчас находится в тюрьме. Согласитесь, это совсем другая история.

Катя Астахова

Наградили «за защиту прав человека»!? 8 лет что она делала? Пропагандировала эту войну и оправдывала геноцид в Сирии. Этот мир сошёл с ума.

Жанна Кремер

Всю жизнь положившая на правозащиту диссидентка и соосновательница МХГ Людмила Алексеева;

прошедшая ад насилия, плен и пытки IS и не замолчавшая посол доброй воли ООН Надя Мурад;

Политический заключённый, десятилетиями оплачивавший в "Весне" штрафы и организовывавший правозащиту практически всего беларуского активистского движения Алесь Беляцкий;

мужественная политик и узник совести Мария Колесникова...

и.... вот это?

Просто переставшая врать и вышедшая с плакатом пропагандистка Марина Овсянникова?

Премию Вацлава Гавела дают «за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами».

Это по-вашему правозащитники одного уровня? Это - ДОСТИЖЕНИЕ в правозащите?

Да это просто плевок в лицо настоящим правозащитникам, плевок в память диссидента Гавела.

Моему гневу нет предела!

Олег Пшеничный

Мы все так рады за Овсянникову… Кстати, а кто этот Вацлав Гавел, не помните?

Ирина Дидус

С ней все понятно. Машуля степенно отрабатывала на Первом канале столько, сколько нужно было. А потом ей вдруг начало жать. Аннексия Крыма ей не жала, а вот тут что-то резко пошло не так.

Но вот к ребятам, которые премию выдают, у нас вопрос. Пацаны, а Соловьеву когда выдадите? Скабеевой? Киселеву? Ребята тоже, между прочим, не пальцем деланые.

Фу.

Тупо фу.

Нихера вы так и не поняли.

Свидетель Украины

Алекс Ветров

Присуждение Овсянниковой, всю жизнь работавшей в рашистской пропаганде, премии Вацлава Гавела, ничем не отличается, как если бы Путин после окончания войны получил Нобелевскую премию мира.

Другие комментаторы сочли, что поступок Марины Овсянниковой был оценен по достоинству.

Иван Шаблов

Поступок Овсянниковой так поразил левиафан лжи, что сотрудники Останкино регулярно увольняются до сих пор!

Выяснилось, однако, что Марине Овсянниковой вручили не премию имени Гавела за выдающиеся заслуги по защите прав человека, которую вручает Совет Европы, а другую премию имени Гавела, за креативный протест, которую основал Фонд по правам человека (Human Rights Foundation). В предыдущие годы лауреатами этой премии становились, например, художник Петр Павленский и группа Pussy Riot.

Денежную часть премии Марина Овсянникова решила перечислить на помощь украинским беженцам.

Виталий Аверин

Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела в области прав человека за креативное инакомыслие.

Доводится слышать: Почему ее так чествуют? Ведь есть «более достойные» из числа тех, кто имеет солидный стаж работы в независимой журналистике.

Я же очень рад за Марину Овсянникову. Побольше бы таких, как она — прозревших и не побоявшихся. Очень важно, чтобы на светлой стороне оказалось, как можно больше таких, как она.

Некоторые комментаторы предполагают, что премию Овсянниковой дали для того, чтобы вдохновить новых "кающихся".

Другие называют Марину Овсянникову "марионеткой ФСБ", а ее протест - "спецоперацией".

Алексей Голобуцкий

Наивысшая награда за отлично разыгранную ФСБ комбинацию "есть и хорошие русские", "нельзя возлагать ответственность за решения Путина и зверства СВОР на всех россиян". Европа сожрала и попросила добавки. Часть украинцев тоже заглотили с восторгом. И присоединились к крестному ходу "За хороших русских".

Надеюсь, Путин не забыл выписать достойные премии всему соответствующему отделу спецслужбы, награды и представление к званию вне очереди каждому причастному. Потому что это действительно оглушительный успех пропаганды.

Когда же мы вылечимся от этой щенячьей доверчивости на малейшее поглаживание рукой, не отмытой от нашей же крови? В Европе с этим всё ещё хуже. Там слабость спецслужб накладывается на сиюминутный экономический расчёт. В итоге и мы, и они абсолютно беззащитны перед примитивными, по сути, спецоперациями россии.

Третьим же кажется, что в оппозиционном информационном пузыре значение поступка Овсянниковой переоценивают, и никакого влияния на путинское большинство он не окажет.

Алексей Федяров

Хорошие люди зачем-то переживают о премии Гавела, которая вручена Марине Овсянниковой. Незаслуженно, по мнению многих, потому как должна быть за выдающиеся заслуги, а у Марины невыдающиеся.

Во-первых, последнее это дело - переживать о премиях.

Заслуги можно выдавать, а можно выдать. Марина выдала. Адресат выдачи вспышку заметил и оценил. Это даже очень хорошо, что заметил и оценил. [...]

Всё же просто. Человек хочет туда, где лучше. Из этого получается картинка - конь и одеяние (работа и премия), чтобы и другие захотели. Потом, конечно, обнимашки-улыбашки в сторону и в битву со всеми рисками, а жалованье по заслугам (это я всё не оставляю надежд на нон-фикшн от Марины о том, как там всё устроено в пропагандах).

Но вот что интересно по-настоящему.

Общался сегодня со знакомым следователем СК, из тех, которым всё равно, кто на царстве - убийства и изнасилования будут всегда, значит и он всегда будет нужен. Разговорились о разном, зашла речь об эмиграции, я вспомнил Овсянникову. А он не вспомнил.

- Ну как же? - удивился я. - Очень же громкая была история. Прямой эфир, антивоенный плакат.

- А, точно, - ответил он. - Было что-то такое.

К чему я. То, что Марину заметил комитет премии Гавела, важно. Но важнее то, что аудитория Первого канала её или не заметила, или уже забыла.

Доллар скукожился, Запад ставим на колени, вот это круто, огонь просто. А предатели - их к ногтю, вестимо, со всеми вражескими премиями.

Тем временем прокремлевские блогеры пишут в основном о том, что на Западе Овсянникову "обманули" и "использовали", и ей пора возвращаться домой.

Олег Лурье

Вы сейчас будете смеяться, но сбежавшая из России после акции с плакатом в эфире Первого канала Марина Овсянникова хочет вернуться на родину. Не помогли ни Германия, ни Die Welt, ни Зеленский с «азовом» и прочими бандерами.



От неё отвернулась даже собственная семья. С Овсянниковой не общается муж, мать, а сын и вовсе считает её предательницей, разрушившей их жизнь. "Я осталась бомжом, без дома. Дети мои в Москве, обнять их не могу", - жалуется Марина, а после заявляет, что намерена вернуться в Москву.



И по деньгам даму классически обманули, коротко попользовав. Обещано было много и сладко. В итоге, как оказалось, гонорары внештатника Die Welt и одноразовые евровэлферы не идут ни в какое сравнение со стабильным доходом на Первом канале. Ничего, Марина, гардеробщицы и уборщицы и на Первом тоже нужны.

Впрочем, на родине Марину Овсянникову может ожидать уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ - Следственный комитет все еще проводит в ее отношении проверку.

Все эти споры и шельмование протестующих прокремлевской пропаганде только на руку, подытоживают в твиттере.