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Почему Кремль испугался Дунцову и проиграет Быкову и Акунину? | Грани времени с Мумином Шакировым

Почему Кремль испугался Дунцову и проиграет Быкову и Акунину? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Почему Кремль испугался Дунцову и проиграет Быкову и Акунину? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

• Какую угрозу представляет для режима «террорист» Борис Акунин? Остаются ли писатели и поэты в России властителями дум или власть переоценивает их возможности?

• Какой будет война 2024? Что может спасти Украину от поражения, если коллективный запад затянет с военной помощью?

• Екатерина Дунцова против Кремля. На что рассчитывала молодая журналистка из Ржева, бросившая вызов 71-летнему Путину на президентских выборах-2024? Стал ли возраст Дунцовой препятствием на пути в Кремль?

Итоги 51-ой недели 2023 года подводит Мумин Шакиров с историком Андреем Зубовым, политиком Екатериной Дунцовой, журналистами Артем Радыгиным, Дмитрием Морозом и Иваном Ворониным.

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