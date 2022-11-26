Почему российские матери отправляют сыновей на смерть? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Новая волна массированных ракетных ударов по Украине. Без света остались миллионы людей. Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Что может остановить Путина?

• В российских школах вновь появится предмет НВП в рамках обязательного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Удастся ли властям сделать военную подготовку важным элементом пропаганды?

• Кремль объявил о завершении «частичной военной мобилизации», но россиянам продолжают приходить повестки. Почему Путин не издал специальный Указ о завершении мобилизации?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с писателем и школьным учителем Дмитрием Быковым, военным экспертом Тарасом Березовцом и политическим обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым.