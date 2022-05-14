Почему силовики недовольны Путиным? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с журналистом-расследователем, руководителем издания Bellingcat Хри́сто Гро́зевым, с писателем и главным редактором сайта Agentura.ru. Андреем Солдатовым и с музыкантом, лидером группы «Ногу Свело!» Максом Покровским.