Почти 5 тысяч человек пропало без вести в Чечне за последние три года

За три года в Чечне пропало без вести без почти пять тысяч человек. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Эти сведения опубликовало РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.

Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого.

За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них удалось обнаружить шесть с половиной тысяч или 17 процентов. При этом статистика ведомства учитывает всех найденных - и живых, и погибших. Всего за последние 13 лет без вести пропали более 600 тысяч россиян, что сравнимо, например, с населением Псковской области.