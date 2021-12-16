Почти 5 тысяч человек пропало без вести в Чечне за последние три года

За три года в Чечне пропало без вести без почти пять тысяч человек. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Эти сведения опубликовало РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.
Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого.
За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них удалось обнаружить шесть с половиной тысяч или 17 процентов. При этом статистика ведомства учитывает всех найденных - и живых, и погибших. Всего за последние 13 лет без вести пропали более 600 тысяч россиян, что сравнимо, например, с населением Псковской области.
- В Казани из кризисного центра похитили двух совершеннолетних уроженок Дагестана. Их судьба неизвестна правозащитникам. Они неоднократно обращались к родственникам с просьбой показать похищенных живыми хотя бы по видео, но они игнорировали просьбы. Уголовное дело по факту их похищения не возбуждено.
- По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, этой весной и летом в республике были похищены как минимум 304 человека. Кавказ.Реалии опубликовал истории некоторых исчезновений.
- Модератор телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен более года назад. В сентябре 2020 года в сети появилось видео, на котором, предположительно, Тепсуркаева пытают в полиции. С тех пор о нём ничего неизвестно.
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