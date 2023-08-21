Почти 80% россиян отказываются участвовать в соцопросах о войне

Подавляющее большинство россиян отказываются отвечать на вопросы социологов, если они касаются войны в Украине, утверждает исследовательская группа Russian Field.

В середине июня опрос на тему войны, который проводила группа, зафиксировал 79,2% отказавшихся в нём участвовать. При этом каждый четвёртый отказался в грубой, часто нецензурной форме.

В феврале "отказников" было чуть меньше, но тоже подавляющее большинство – 76%.

Комментируя эти данные, исследовательский профессор Ратгерского университета США Сергей Ерофеев отметил, что "люди элементарно боятся, они не уверены в том, кто именно на другом конце провода, и в том, что говорить правду безопасно".

При этом в июне компания Russian Field опубликовала результаты соцопроса, согласно которым больше трети россиян, 35 процентов, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Владимиром Путиным, если бы у них была такая возможность. Издание The Moscow Times отмечало, что для подобных настроений это рекордный показатель.