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Почти 80% россиян отказываются участвовать в соцопросах о войне

Подавляющее большинство россиян отказываются отвечать на вопросы социологов, если они касаются войны в Украине, утверждает исследовательская группа Russian Field.

В середине июня опрос на тему войны, который проводила группа, зафиксировал 79,2% отказавшихся в нём участвовать. При этом каждый четвёртый отказался в грубой, часто нецензурной форме.

В феврале "отказников" было чуть меньше, но тоже подавляющее большинство – 76%.

Комментируя эти данные, исследовательский профессор Ратгерского университета США Сергей Ерофеев отметил, что "люди элементарно боятся, они не уверены в том, кто именно на другом конце провода, и в том, что говорить правду безопасно".

При этом в июне компания Russian Field опубликовала результаты соцопроса, согласно которым больше трети россиян, 35 процентов, отменили бы решение о вторжении российских войск в Украину, принятое Владимиром Путиным, если бы у них была такая возможность. Издание The Moscow Times отмечало, что для подобных настроений это рекордный показатель.

  • В июле в Москве начался судебный процесс против жителя столицы Юрия Коховца, которого обвинили в распространении фейков о российской армии после того, как он поучаствовал в уличном опросе Радио Свобода. В ходе интервью Коховец высказал своё мнение о войне в Украине, сказав, в частности, что Россия "бомбит торговые центры", а в Буче военные "без причин расстреливали мирных жителей". Теперь москвичу грозит до 10 лет лишения свободы.

Дрон в "Экспоцентре"
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Дрон в "Экспоцентре"

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