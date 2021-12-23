Почти половина россиян не принимали участие в переписи населения 

В переписи населения приняли участие только 57% россиян, а в Москве, самом густонаселённом городе России - лишь каждый четвёртый житель, следует из результатов социологического опроса, проведённого "Левада-центром".

Меньше всего, по данным социологов, в переписи участвовали люди в возрасте от 18 до 24 лет (меньше трети от общего числа опрошенных), а наиболее активными оказались россияне старше 55 лет: в переписи приняли участие 66% из них.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 20 декабря, её итоги планируют опубликовать в апреле следующего года, однако в Росстате уже отчитались, что переписали 99% россиян.

Комментируя итоги опроса "Левада-центра", в Росстате усомнились, что они отражают реальные данные, поскольку в опросе не участвовали, в частности, военные и заключенные.

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В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.



