Почти у каждого третьего россиянина нет денег на отпуск 

Тридцать процентов россиян из-за нехватки денег не могут позволить себе даже недельный отпуск, следует из опроса, проведённого по заказу IT-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.ru.

Отмечается, что больше всего таких людей находятся в возрастной категории от 35 до 44 лет и что денег на отпуск не хватает не только россиянам с невысоким заработком: почти каждый пятый респондент, зарабатывающий от 80 тысяч рублей в месяц, также испытывает подобную проблему.

Вместе с тем, по результатам того же опроса, россиянам на организацию "идеального отдыха" нужно в среднем 135 тысяч рублей на человека, а проходить он должен не в России, а за рубежом.