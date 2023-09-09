Смольнинский районный суд в Петербурге арестовал бывшего директора Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина. Его обвиняют в растрате 436,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось о его исчезновении. 59-летний Трухин — почётный консул Никарагуа в городе.

Уголовное дело возбуждено по статье о присвоение или растрате, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Как пишет "Фонтанка", следствие считает, что в 2021 году Трухин перевёл около 6 миллионов долларов со счёта института вакцин на счёт зарегистрированной в Никарагуа компании. Ущерб в рублях оценивался по курсу валют на момент совершения сделки.

По данным издания, деньги переводились на счёт дочернего предприятия НИИ, организовавшего в Никарагуа разлив вакцин и других лекарственных препаратов. Задерживавли Трухина сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что Трухин исчез. Его дочь обращалась в полицию. Перед исчезновением он был уволен из института, сообщает Север.Реалии. Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит НИИ вакцин, сообщило, что контракт с директором был расторгнут по итогам проверки хозяйственной деятельности НИИ. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы, говорилось в пресс-релизе.