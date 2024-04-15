Под Бахмутом погиб украинский админ русскоязычной "Википедии"

В конце марта 2024 года под Бахмутом погиб украинский историк и администратор русскоязычного раздела "Википедии" Юрий Лущай. На викиновость обратила внимание "Сота".

На личной странице Лущая в "Википедии" сообщается, что за 14,5 лет он сделал более 86 тысяч правок, написал больше двухсот статей и полностью переработал ещё около пятидесяти. В свой последний месяц участия в "Википедии" он находился на 122 месте среди всех участников русскоязычного раздела по количеству правок. Последнюю правку он сделал 25 марта 2024 года.

С 28 марта считался пропавшим без вести после обстрела села под Бахмутом. Позже стало известно, что в тот день он погиб. В ВСУ его взяли только в январе 2023 года. В декабре 2023 года Лущай написал на своей странице в "Википедии", что большинство правок делает в больницах.

В январе 2024 года, незадолго до своего 42-летия, Лущай сочинил стихотворение о войне. По его просьбе оно было опубликовано после его смерти.