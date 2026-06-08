Под Белгородом взорвался склад боеприпасов, есть раненые

Оперштаб Белгородской области сообщает о пяти пострадавших из-за взрыва, вероятно, на складе боеприпасов в селе Беловское под Белгородом. Причина взрыва пока неизвестна.



"В административном здании, трёх многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы", – говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Пепел" сообщает о вторичной детонации в Беловском. Власти начали эвакуацию жителей села. Покинуть свои дома до особого распоряжения рекомендовали жителям 18 улиц. Речь, по данным "Пепла", идёт примерно о половине насёленного пункта.

Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения в доме культуры посёлка Разумное.

После взрыва территория села оказалась усеяна неразорвавшимися боеприпасами. По данным местных источников, в огородах, на улицах и тротуарах обнаружены противопехотные мины и другие взрывоопасные предметы.

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