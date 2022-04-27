Под Белгородом загорелся склад боеприпасов. В Курске и Воронеже слышали взрывы

В районе села Старая Нелидовка Белгородской области потушили пожар на складе боеприпасов. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Потапов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал о звуках взрывов в селе. В сети появились видео со вспышкой в небе.

В ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки", сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, заявил он, пообещав предоставить подробности позже.

О звуках взрывов в Курске сообщали местные жители. Сообщения поступали как из центра города, так и с окраин. По данным издания "КурскCity", местной жительнице сообщили в городской экстренной службе о сработавшей системе ПВО.



В Воронеже, который находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной, произошло два взрыва. По словам губернатора Александра Гусева, сработала система ПВО, которая сбила разведывательный беспилотник. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, написал он в телеграме. Видеозаписи зафиксировали старт российской ракеты земля — воздух.

С начала российского вторжения в Украину власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах, в которых обвиняют Киев. Так, 1 апреля был нанесён авиаудар по нефтебазе в Белгороде, из-за которого возник пожар. 12 апреля под Белгородом было повреждено железнодорожное полотно. 14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. Глава Курской области сообщал о двух сбитых ударных беспилотниках.

С начала апреля в регионах, граничащих с Украиной действует "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности. Минобороны России угрожало нанести ударами по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России. Удары по российской территории после этого продолжились.