"Под бой курантов". Соцсети о гибели солдат в Макеевке

Российская армия понесла тяжёлые потери в буквальном смысле во время новогодней речи Путина - украинские ракеты разрушили в Макеевке здание ПТУ, которое использовали как временную казарму для мобилизованных. По разным оценкам, погибли от 63 до более чем 600 человек.

Алексей Арестович:

Было училище - нету училища. Были мобики - нету мобиков.

Пишут, что сотни погибших, может даже 600.

Николай Митрохин:

История с уничтожением за три минуты целого полка российской армии в Макеевке обрастает подробностями, свидетельствующими что армейский идиотизм никуда не делся и после 10 месяцев войны. Засунуть полк (и ещё две группы из других подразделений) в одно здание в 10 км. от линии фронта, туда же засунуть весь боекомплект полка, начать там отмечать Новый год, звоня всем своим родным по мобильникам, создав мощную электромагнитную цель, привлечь Хаймерсы, которые подорвали боезапас, а потом разбирать бетонные плиты, под которыми этот полк и остался. По версии Минобороны погибло 63, по версии Рыбаря - 110, по версии Гиркина - "многие сотни", остальные источники пишут от 600-700 погибших.

Анатолий Несмиян:

Учитывая склонность к кратному занижению собственных потерь, число реально погибших может быть совершенно иным. Собственно, сам факт признания таких потерь, да еще и в предельно короткие сроки, говорит о том же.

Иван Преображенский:

Напомню, украинские военные говорят о примерно 400 убитых, не исключая, что их может быть и больше. За редкими исключениями украинские цифры оказывались всю войну гораздо ближе к реальности.

Убитые были мобилизованы из Саратовской области. Что будут теперь делать их жены, родители, дети и друзья?

Кирилл Шулика:

Мобилизовали мужиков, оторвали от семей, от работы, могли детей воспитывать, работать, налоги платить, добавленную стоимость создавать. Это что, не нужно стране? Нужно, о чем говорится с высоких и даже высочайших трибун.

Но нет, спецоперация и мобилизация... Могли не пойти, могли уехать, но они не стали этого делать. И что же они получили? Удар по месту дислокации в ПТУ в Макеевке. Их за этим брали? Я уж не говорю и не вспоминаю, что некоторые за свой счет покупали снаряжение, тратили сбережения. Наверное, и на место дислокации могли бы скинуться и купить, но, увы, это невозможно.

Александр Невзоров:

Солдатское мясо в россии настолько дешево, что считать его нет смысла. К тому же существует русская армейская многовековая традиция, которая исполняется неукоснительно: "бросать своих".

Кутузов, отступая в панике с Бородинского поля, бросил 30.000 русских раненых, суворов оставил умирать в альпийских снегах около 1000 своих изувеченных "чудо-богатырей".

Можно вспомнить "Курск", жд вокзал в Грозном и еще сотни примеров.

О том, насколько болезненным оказался удар, можно судить и по реакции российских пропагандистов.

Наталья Осипова:

Скорбь по погибшим и ярость по отношению к виновным.

И чувствуешь себя тоже виноватой. Не сделали все возможное, чтобы защитить ребят.

На войне всегда так: одни подлецы, другие - герои.

Но почему ж столько героев из-за стольких подлецов!

Сергей Мардан:

И Безсонов, и Сладков, и Татарский сдерживая мат, обвиняют командиров в разгильдяйстве и некомпетентности.

Нельзя скученно размещать личный состав. Нужно строить бетонные укрытия. Нужно всерьёз воевать.

И необходимо жестоко наказывать тех, из-за чьей дурости и фанфаронства гибнут солдаты.

Сталина Гуревич:

По Макеевке скажу одно. Разместить бойцов в открытом, никак не защищенном здании, о чем немедленно станет известно каждой городской крысе - это либо фантастическая тупость, тотальный непрофессионализм вкупе с абсолютным пофигизмом либо сознательное предательство.

И то, и то должно караться по законам военного времени.

Сергей Кужегетович, вам какая версия больше нравится? Кто у нас в людей в гробы кладет? Тупицы или предатели?

И что там с выводами, последствиями? Будут? Или повздыхаем, головами покиваем, зубом поцыкаем и другой батальон тому дяденьке дадим, играть в солдатики?

Анастасия Кашеварова:

"Девятерых забей, десятого представь". Такую формулировку стратегии командования называют наши ребята на фронте. И вот этим десятым, которым чудом удалось уцелеть - они дадут ордена, медали, затаскают по мероприятиям. А потом за ненадобностью выкинут и забудут.

Если бы это была одна Макеевка. Это везде так. Сватово. Кременная. Павловка. Сотни пропавших без вести - метод не меняется - "закидать шапками". Ну а что - собрали ребят, что попроще. Семьи небогатые. Пусть не вякают. А мы если что слезу с экранов пустим и назовем их героями.

И все отсылка к дедам, вот они воевали. Деды-то воевали, а вы все [проиграли]. Военачальники, мать вашу. И самое интересное - не услышат. Нет. Они напрочь отказываются слышать правду. Это их страна, их люди, что хочу, то и делаю.

И простые солдаты и среднее командное звено говорят одно и то же, что без глобальных перестановок в нашем генштабном лягушатнике война "до победного" может растянуться на годы и многие волны мобилизаций.

Мы пошли на эту войну со своим снаряжением, да более того - со своей идеологией. Нам не было предоставлено ни материального, ни духовного. Ну а что ждать от тех, у кого вместо Конституции и морали только прайс в голове, смыслов, идеи и духовности. Там все прогнило.

Я очень надеюсь, что хоть кто-то решится и донесет до Президента всю правду. И он решится и посрывает эти липовые погоны, сдерет эти липовые ордена.

Парни погибают от тупости, предательства, самодурства. Наши парни.

Андрей Медведев:

У каждого ЧП есть имя, фамилия, отчество и должность.

На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего - опасно и преступно.

Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу.

Президент у нас неоднократно говорил, что сбережение людей это высший приоритет. Это и войны касается. Точнее, боевых действий в первую очередь. Каждый солдат и офицер важен, жизнь каждого бойца это огромная ценность. С подходом "бабы новых нарожают", мы не то что не победим, мы вообще увидим мрачные перспективы.

Всем было заранее понятно, что в новогодние дни ВСУ и СБУ будут стараться нанести удары там, где у нас будут уязвимости. Про это ленивый не написал.

Зачем врагу предоставили возможность сделать нам больно?

Захар Прилепин:

Вообще после случившегося в Макеевке стоило бы объявить траур.

И вернуться из траура "другой страной". Той самой, о которой так много писали: вовлечённой в войну всецело и по совести.

Потому что в минувшем году серьёзная часть общества, не отъехавшая сразу, постепенно выяснила: в сущности, можно особенно не суетиться и никуда не уезжать - "проживём и так".

И эта часть общества спокойно "живёт и так", приспособившись к новым обстоятельствам, а то и умея извлечь выгоды из них. И это вовсе не пресловутые какие-то там "либералы", которые исчезли как класс. Это как раз устоявшаяся буржуазия нового строя - которая есть не только в бизнесе, медиа или культуре, но и в политике, и в сфере военной и оборонной, и даже, увы, порой в руководстве на новых территориях.

Сергей Удальцов:

Все понимали, что в Новый год ВСУ постараются максимально омрачить россиянам праздник, но все равно халатно разместили мобилизованных в здании макеевского ПТУ с нарушением базовых норм безопасности. Теперь дают явно заниженные цифры о количестве погибших. Похоже, с таким руководством СВО все дальше будет заходить в тупик...

Марина Ахмедова:

Теперь, когда уже появилась официальная информация о трагедии в Макеевке, хочется сказать, что многие российские и вроде даже патриотические телеграм-каналы безобразно вчера себя повели. "600 погибших". "Нет, 500". "Нет 400!". "Ой, нет, опять 600". Это вообще что такое? Желание быть первыми, не имея на то ни информации, ни права, желание не упустить своего, а то вдруг отнимут звание ЛОМа, делает многих авторов марионетками в руках украинской пропаганды. И те же авторы так много трындят об информационной войне и важности в ней победить. Ну да, да, вы - бойцы информационного фронта, очень влиятельные люди - на украинской половине поля боя. Какие ж вы победители, если не в состоянии победить своё чешущееся тщеславие? То, что произошло - трагедия. Даже если бы в этом ПТУ погибло 10 человек, 3 - это все равно трагедия. И если бы те авторы каналов такие события переживали как трагедию, а не делали себе на них исключительно подписки, то чувство такта просто заставило бы подождать официальной информации, а не разводить панику.

Военные, расквартированные в ПТУ, погибли, когда сели за праздничный стол. В них прилетело HIMARS. Спутники Маска помогли наводить. Маск - нам не друг, никогда им не был и не будет. Он помогает американцам руками украинцев убивать наших людей. И надеюсь, что несколько поколений россиян будут об этом помнить

Марат Баширов:

Внутриполитическую ситуацию в России будут расшатывать вот такие события, как в Макеевке. Шествия матерей и жен, публичные письма и голосование ногами тех, кто служить готов, но не попадать под некомпетентные действия вышестоящих военных. Самые опасные общественные акции сегодня в России, это не организованные купленными оппозиционерами (хотя и такие появятся), а с участием тех, кто поверил и доверился власти. Тут истерить нельзя, но и не реагировать недопустимо.

Денис Казанский:

Судя по тому, что заныли даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов понятно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян предстоит встречать сотни гробов из Украины.

Опять же имеем хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ЗСУ сработали профессионально и точечно

Сергей Смирнов:

Второй день как Z-гниды заламывают руки и прочие части тела из-за Макеевки. Как же так, что за нерадивые генералы. Самые смелые из Z-гнид даже призывают найти и разобраться! Отчаянное поведение!

А рассказать, что будет дальше? Владимир Путин через пару дней встретится с Шойгу/Суровикиным и скажет: "по поводу инцидента в Макеевке надо сделать так, чтобы впредь подобное было недопустимо. Необходимо создать комиссию по расследованию и наказанию виновных"

И тут случится эйфория у Z-гнид. Они будут истекать слезами умиления: достучались до Начальника!! Все изменится теперь. Будут все эти восторги яростно перепощивать друг у друга! Минимум на неделю хватит настоящего гнидовского счастью.

Хотя вряд ли из-за такого Владимир Путин будет с кем-то встречаться. Ну может Суровикин скажет по суфлеру. Но в такой случае эйфории у Z-гнид хватит дня на 3-4, вряд ли больше

Борислав Берёза:

Ситуация с одновременным уничтожением нескольких сотен мобилизированных во временно оккупированной Макеевке вышла на новый уровень и опять запустила панические настроения в РФ. Дело в том, что скрыть ситуацию не удалось, попытка вбросить информацию о том, что количество погибших в районе 45-60 мобиков провалилась и ещё больше подорвала доверия к официальным источникам информации, а каждый из недавно мобилизированных начал примерять на себя судьбу чмобиков из Макеевки. Страх перед HIMARS зажил новой жизнью в головах россиян.

Александр Фридман:

Каждая новая "Макеевка" разлагает российскую армию, ведет к разладу в руководстве РФ и среди исполнителей на местах. Она погружает россиян - аполитичных в большинстве своем и продолжающих жить своей мирной жизнью - в ужасную реальность преступной войны, которую во имя их и под российским триколором ведет Кремль.

Иными словами: каждая новая "Макеевка" ослабляет Россию, а значит прокладывает путь к победе Украины.