Под Донецком в результате ДТП с участием военных погибли 16 человек

В аннексированной Россией Донецкой области Украины в результате столкновения грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших - водитель грузовика. Трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в реанимацию.

Что стало причиной аварии, пока не установлено. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.