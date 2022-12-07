Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Под Донецком в результате ДТП с участием военных погибли 16 человек

Иллюстративное фото

В аннексированной Россией Донецкой области Украины в результате столкновения грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших - водитель грузовика. Трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в реанимацию.

Что стало причиной аварии, пока не установлено. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG