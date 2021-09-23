Под Хабаровском найдено место крушения самолета АН-26

Под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего с радаров в среду самолета Ан-26, на борту которого находился экипаж из шести человек. Их судьба пока неизвестна. Об этом сообщают российские информационные агентства.

Ан-26 пропал с радаров и перестал выходить на связь в среду в 40 километрах от аэропорта Хабаровска. Самолёт, принадлежащий компании "Летные проверки и системы", совершал облет систем навигационного радионаблюдения.

Обломки Ан-26 обнаружил в четверг спасательный вертолёт. Они находятся в труднодоступном районе Большехехцирского государственного природного заповедника, у подножия горы в районе поселка Корфовский. К месту крушения отправилась наземная спасательная группа.

По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия или ошибка пилотирования, не исключается и техническая неисправность самолёта.

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