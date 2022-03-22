Под Харьковом погибли старшие офицеры СОБР из Владимира

В ходе войны в Украине, под Харьковом, погибли несколько высокопоставленных офицеров СОБР из Владимира. Это утверждает "Медиазона", проанализировав сообщения в соцсетях и СМИ, а также пообщавшись с источниками.
Во Владимире на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР — троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии - пишет "Медиазона". По всей видимости, сотрудники Росгвардии погибли под Харьковом.
5 марта в украинских телеграм-каналах опубликовали видео разбитой российской колонны, в которой были несколько грузовиков, предположительно автозаков, используемых Росгвардией. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы.
В тот же день двое активистов из Владимира — Кирилл Ишутин и Кирилл Алексеев — были на допросе в отделе полиции. Они рассказывают, что сотрудники полиции обсуждали эти ролики: на кадрах они узнали машины владимирского ОМОНа. По словам Алексеева, "погибли в полном составе — все, кто поехал", и в полиции активно обсуждали это событие, многие сотрудники были в траурном настроении.
Источники "Медиазоны" подтвердили имена погибших старших офицеров владимирского СОБР. Утверждается, что они погибли под Харьковом 3 марта. Минимальная оценка числа погибших, по словам источников издания, около 40 человек.
- Минобороны России и другие силовые ведомства, участвующие в так называемой специальной военной операции в Украине, признают факт потерь, но не называют общего числа убитых и раненых (в последний раз Минобороны в начале марта сообщало о 498 погибших). Украинский Генштаб сообщает, что в Украине погибло уже более 15 тысяч российских военных, однако, как правило, стороны конфликта преувеличивают потери противника. В одной из публикаций на сайте "Комсомольской правды" накануне появилось сообщение, что в Украине погибли более 9 тысяч российских военных, позднее и само издание, и Минобороны заявили, что это дезинформация, попавшая на сайт в результате взлома.
- Украинские официальные лица и СМИ сообщали о гибели в Украине нескольких российских генералов. Россия подтвердила гибель одного из них - Андрея Суховецкого, а также заместителя командующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия.
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