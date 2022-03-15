Под Киевом погиб один из ведущих журналистов телеканала Fox News

Во время обстрела села Горенка под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. Ему было 55 лет.

Генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт заявила, что Закржевский освещал на канале почти все международные конфликты - от Ирака и Афганистана, до Сирии и Украины. Коллеги погибшего называют его "одним из лучших в своём деле" и отмечают, что уход журналиста "оставляет дыру в их сердцах, которая никогда не будет заполнена".

Вместе с Закржевским пострадал ещё один журналист Fox News Бенджамин Холл - он был тяжело ранен, позже врачи были вынуждены ампутировать ему часть голени. Кроме того, по данным украинских СМИ, под обстрелом погибла местная журналистка Александра Кувшинова.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, судя по характеру ран журналистов Fox News, они попали под миномётный или артиллерийский огонь. Геращенко утверждает, что обстрел вёлся российскими войсками.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей. Власти Украины утверждают, что с начала вторжения погибли более тринадцати тысяч российских солдат. Официального подтверждения этому нет. Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз - 2 марта. На тот момент ведомство признало потерю 498 солдат.