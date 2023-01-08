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Под Луганском произошёл взрыв на магистральном газопроводе

Иллюстративное фото

Вечером 7 января в городе Лутугино в 25 километрах от Луганска произошёл взрыв на магистральном газопроводе. Пожарные потушили возгорание. Сейчас подача газа по газопроводу отключена. По сообщению назначенных Россией властей так называемой "ЛНР", без газа остались около 13 тысяч человек.

Причина аварии пока неизвестна. Как заявила генеральный директор компании "Луганскгаз" Татьяна Богородько, первоочередной задачей является восстановление подачи газа центральной больнице Лутугинского района и социальным объектам.

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