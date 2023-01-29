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Под обстрел в Херсоне попали больница и жилые дома

Последствия удара по больнице в Херсоне

По Херсону, в том числе по жилым районам, в воскресенье был нанесён массированный удар российской артиллерии, - заявила в воскресенье днём администрация Херсонской области Украины. По последним данным, погибли два человека, пятеро были ранены.

В результате обстрела, как сообщают местные власти, в городе пострадали здания клинической больницы, школы, автостанции, почтовое отделение, а также жилые дома. По данным министерства здравоохранения Украины, при обстреле больницы была ранена медсестра.

Херсон обстреливали также в ночь на воскресенье, под удар попало коммунальное транспортное предприятие. О пострадавших не сообщается.

Российские войска неоднократно обстреливали Херсон после своего отступления из этого областного центра в ноябре прошлого года. В результате ударов были убитые и раненые среди мирных жителей.

  • Пророссийский деятель из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные в воскресенье нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту под подконтрольным России Мелитополем, в результате погибли два человека, и ещё несколько пострадали. Украинское командование пока не комментировало это сообщение.
  • Накануне Минобороны России заявило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в оккупированной части Луганской области. Утверждалось, что погибли 14 человек. Украинская сторона пока официально не комментировала сообщение Минобороны России.

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