Под обстрел в Херсоне попали больница и жилые дома

По Херсону, в том числе по жилым районам, в воскресенье был нанесён массированный удар российской артиллерии, - заявила в воскресенье днём администрация Херсонской области Украины. По последним данным, погибли два человека, пятеро были ранены.

В результате обстрела, как сообщают местные власти, в городе пострадали здания клинической больницы, школы, автостанции, почтовое отделение, а также жилые дома. По данным министерства здравоохранения Украины, при обстреле больницы была ранена медсестра.

Херсон обстреливали также в ночь на воскресенье, под удар попало коммунальное транспортное предприятие. О пострадавших не сообщается.

Российские войска неоднократно обстреливали Херсон после своего отступления из этого областного центра в ноябре прошлого года. В результате ударов были убитые и раненые среди мирных жителей.