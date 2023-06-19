Под обстрелом в Валуйках ранены семь человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Валуйки, в результате которого ранения получили семь человек, в том числе ребёнок.

У него - перелом ключицы. Четыре человека получили осколочные ранения, один - черепно-мозговую травму, ещё один – контужен. Пятеро пострадавших госпитализированы.

"Есть повреждения в 5 многоквартирных домах и 4 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка", - написал губернатор в телеграме.

По данным телеграм-канала "База", в городе нет электричества. "Всего с 6 утра было 13 прилётов", сообщают местные жители. По их же словам, в нескольких жилых домах выбиты окна, также задело машины. Въезд в город уже закрыт, говорится в сообщении.

Валуйки расположены примерно в 20 километрах от границы с Украиной и чуть дальше - от района активных боевых действий вблизи украинского Купянска. В нём живет около 33 тысяч человек.