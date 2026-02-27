Под Одессой в результате российской атаки ранены два человека

Российские войска в ночь на 27 февраля ударили по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки ранены 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина, оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что разрушено здание детского сада, повреждены портовые резервуары и строительный кран, фасад и остекление жилого дома, автомобили, медицинское учреждение, пишет "Настоящее Время".

Утром 27 февраля российские военные ударили по отелю в центре Сум. По словам главы областной военной администрации Олега Григорова, после первого попадания РФ нанесла повторный удар, когда на месте работали спасатели.

Никто не пострадал, из отеля эвакуировали около 50 человек.

В Купянском районе Харьковской области российский дрон, как сообщается, попал в частный дом, в результате погиб один человек.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 февраля Россия запустила по Украине 187 беспилотников, из них были сбиты 165. Российские военные удары пока не комментировали.