Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Под Петербургом исчез памятник погибшим финским солдатам

Исчезнувший памятник в Приозёрске, архивное фото

Памятник финским солдатам, погибшим во время Советско-Финской и Второй мировой войн, пропал с постамента у кирхи в Приозёрске в Ленинградской области. Местные власти заявляют, что не знают, что с ним случилось. Об этом пишет "Фонтанка".

Мемориал был установлен у здания лютеранской церкви. На прямоугольном блоке из гранита выбиты имена финских солдат из Приозёрска, погибших в ходе двух войн. До захвата Советским Союзом в 1940 году город находился в Финляндии и назывался Кексгольмом.

Жители Приозерска сообщили о пропаже главе города Александру Соклакову, но в администрации сообщили, что не отвечают за содержание объекта и не знают, где он.

После беспрецедентного охлаждения отношений Москвы со странами Запада после вторжения России в Украину местные власти в российских регионах сносят памятники погибшим в плену и репрессированным иностранным военным, в том числе польским, венгерским и чехословацким. Это происходит на фоне резкой критики министерством иностранным дел сноса советских памятник и памятников советским военным в странах Балтии, Польше и Чехии.

Форум

В Нагорном Карабахе прекращён огонь
Embed
В Нагорном Карабахе прекращён огонь

No media source currently available

0:00 0:10:25 0:00

В Нагорном Карабахе прекращён огонь

На условиях Азербайджана

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG