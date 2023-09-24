Под Петербургом исчез памятник погибшим финским солдатам

Памятник финским солдатам, погибшим во время Советско-Финской и Второй мировой войн, пропал с постамента у кирхи в Приозёрске в Ленинградской области. Местные власти заявляют, что не знают, что с ним случилось. Об этом пишет "Фонтанка".

Мемориал был установлен у здания лютеранской церкви. На прямоугольном блоке из гранита выбиты имена финских солдат из Приозёрска, погибших в ходе двух войн. До захвата Советским Союзом в 1940 году город находился в Финляндии и назывался Кексгольмом.

Жители Приозерска сообщили о пропаже главе города Александру Соклакову, но в администрации сообщили, что не отвечают за содержание объекта и не знают, где он.

После беспрецедентного охлаждения отношений Москвы со странами Запада после вторжения России в Украину местные власти в российских регионах сносят памятники погибшим в плену и репрессированным иностранным военным, в том числе польским, венгерским и чехословацким. Это происходит на фоне резкой критики министерством иностранным дел сноса советских памятник и памятников советским военным в странах Балтии, Польше и Чехии.