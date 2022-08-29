"Под погребальный звон". Рунет о Московском кинофестивале

В Украине в эти выходные продолжалась война. Российские ракеты падали на жилые кварталы Запорожья, Кривого Рога и Харькова.

А в Москве торжественно открылся 44-й Московский Международный кинофестиваль. Правда, это уже не фестиваль категории А – Международная ассоциация кинопродюсеров лишила его аккредитации. Западные звёзды тоже не приехали. Но местные звёзды и столичный бомонд никуда не делись.

Вячеслав Шмыров

Вчера на открытии ММКФ приз за вклад в мировое актерское искусство был вручён Константину Хабенскому. Ранее эта награда присуждалась Джеку Николсону, Жанне Моро, Даниэлю Ольбрыхскому, Мерил Стрип... Хабенский - прекрасный артист, но причем тут мировое кино? Воспринимаю как акт импортозамещения.

На открытии ММКФ президент фестиваля, патриот и доверенное лицо Путина Никита Михалков говорил про традиционные ценности.

Незадолго до открытия Михалков предложил не выпускать в прокат фильмы, снятые "предателями родины", не поддержавшими войну.

Кирилл Шулика

Режиссер Никита Михалков не считает нужным выпускать в прокат фильмы, в которых задействованы уехавшие после начала спецоперации на Украине.

"Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги", - сказал он.

По словам Михалкова, "неблагодарность должна быть как-то оценена". Режиссер считает, что уехавшие из России актеры сделали свой выбор. При этом Михалков призвал не путать их с людьми, которые были высланы из страны в 1920-х годах. "Они не бросали родину, они не приняли власть. И в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру. Может быть, вещь довольно спорная, но я не думаю, что если бы Шмелева не выслали из России, он бы написал "Лето господне" и Бунин написал бы "Темные аллеи", - добавил он.

Между прочим, Большой театр уже к барину прислушался и убрал из репертуара премьеры опер "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова и "Флорентийская трагедия" Александра фон Цемлинского в режиссуре Александра Молочникова. Соответствующий донос написал прилепинский депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Анатолий Несмиян

Михалков предложил не показывать фильмы с не поддерживающими войну актерами



Уехавших из России в знак несогласия с вторжением в Украину деятелей культуры не следует путать с эмигрантами 20-х годов ХХ века, призвал режиссер Никита Михалков. Он заявил, что нынешние артисты уезжают из страны в знак «неблагодарности», поэтому фильмы с их участием выпускать в прокат нельзя, сообщает «Интерфакс».



Есть более щадящий способ: вырезать сцены с их участием. Стук в дверь, главный герой открывает - и темный провал. Как будто героя сзади битой по голове. Очнулся - дальше снова по сюжету. Потом опять раз - и выключили. Снова кома.



Получается нормальный медицинский детектив. Зритель сам будет додумывать, что там стряслось, пока герой в отключке находился. Свежее прочтение, находка режиссера.



В таком сюжете даже бойцы, идущие с палками на танки, как у самого Михалкова, будут смотреться не так по-идиотски. Вот идет толпа с палками и кирпичами - и уже горят до горизонта вражеские танки. Лепота же!

Ксения Собчак

Причина неизвестна, девочки? Мне кажется причина неизвестна только Захару Прилепину, в его русском мире без запретов и розовых пони

Заодно, президент ММКФ предложил запретить украинский язык.

Александр Соколов

По сети гуляет видео с отрывком из выступления беса, который вечно «гонит». В большом зале, перед большой аудиторией. Он объясняет, что украинский язык – это язык ненависти к России. И потому, если мы позволим, чтобы на нем хоть где-либо преподавали, это будет катастрофа и мина под нашу историю. Из контекста я понял, что Бесогон делился своими планами относительно того, что делать, когда Россия оккупирует всю Украину. И слушатели, среди которых было много молодых лиц, согласно кивали. Кто-нибудь мне скажет, что это не нацизм, а просто бес опять «гонит»?

Патриотические речи говорил не только Михалков.

Римма Осипенко

Прочитала репортаж об открытии ММКФ.

Ладно, у Никиты свет Сергеича кукуха давно отлетела, все привыкли. Но Миронов, Хабенский, Бурунов, Мерзликин…

Они скрупулёзно просчитали, что на их веку ничего не изменится, а работать нужно? Тем более, что лояльность хорошо оплачивается. По двойному тарифу, наверное.

Очень жаль, честное слово.

Зинаида Пронченко

Четвёртый день вижу в ленте гневные рассуждения на животрепещущие темы:

- А надо ли (можно ли) работать у Михалкова на ММКФ?

- А надо ли (можно ли), если не работать на Михалкова, то хотя бы освещать его фестиваль?

- А надо ли (можно ли) давать на открытии ММКФ премию за «вклад в мировое киноискусство» Константину Хабенскому?

В принципе, можно почти все, кроме грабежа и убийств, особенно, учитывая тот факт, что и до войны Михалков/ММКФ/фильмы, в которых снимался Хабенский - были безоговорочным говном, чего уж нынче суетиться…

Интересно другое. Вот, режиссером церемонии открытия (наверное, и закрытия) фестиваля является Алексей Агранович, бывший худрук Гоголь-центра, слуга 146 господ. Вчера вышло его интервью в Москвичмаг на тему «Мой город Москва». В тексте Агранович радуется, что Москва давно «не уступает европейским столицам», что в Москве «очень человечные парки», хотя ему, «как автомобилисту, в центре стало неудобно». Жалеет и «хочет изменить консенсус, в рамках которого Патриаршие пруды стали фудкортом» и ещё беспокоится, что в столице «существует дистанция между человеком в гражданском и полицейским», далеки от идеала наши правоохранительные органы.

Интервью опубликовано к завтрашней премьере приключенческой саги «Елизавета» на канале Россия, то есть вряд ли Агранович встречался с корреспондентом ещё до войны.

Короче, все можно, ребята, только ради чего? Сохранения культуры/себя/ статус кво/дистанции между гражданами и органами или ради человечных московских парков?

Участники заявляют, что не позволят неприятным обстоятельствам испортить им праздник. К тому же это не только праздник, но и работа.

Михаил Сегал

А что?

(Художественный фильм)

2022 год. Лето. Звонок по телефону.

- Привет, слушай, прости, скоро Московский кинофестиваль: можешь аккредитацию достать?

- Во-первых, не могу. А во-вторых… Ты собираешься на Московский кинофестиваль?

- Да!!!

- То есть… Вот так просто берёшь и собираешься на Московский кинофестиваль?

- Ну, да. А что?

- То есть… Для тебя все нормально, ничего странного?

- Ну, хватит загадками говорить. Конечно, собираюсь: там будет много интересных фильмов и полезных людей из мира кинопроизводства!!!

- Ок.

- Ну… А что?

А что-2

(от создателей «А что?»)

2022 год. Лето. Телефонный звонок.

- Привет! С днём кино тебя! Приходи, у нас тут большая компания: режиссёры, операторы, актёры… Отметим!

- То есть… Вы планируете собраться… И праздновать день… Кино?

- Да, тут так классно, приходи! Тебя уже все ждут!

- То есть, там классная атмосфера и всем весело?

- Да… Сейчас подъедут: кто после смены, кто после открытия фестиваля, после красной дорожки… А что?

Ждите следующие выпуски легендарной франшизы «А что?»

Но не все в России не понимают "а что такого?" Есть и те, кто не хочет принимать участия в подобных праздниках.

Андрей Смирнов

"При всех наших недостатках и странностях"

Впервые за много-много лет (практически, с 90-х) я не поехал на Московский международный кинофестиваль. Не смог морально. Нет больше уважаемой мной старой команды. И, мне кажется, сейчас не время для государственного фестиваля "класса А". Впрочем, наверное, государство считает, что именно сейчас время и место. Штош.

Я тут пересматривал удивительный советский сериал "ТАСС уполномочен заявить", снятый по заказу КГБшников про КГБшников довольно сильной съёмочной группой (Фокин, Клебанов), но с совершенно невыносимо-картнонным Вячеславом Тихоновым-Штирлицем. И наткнулся там на забавный эпизод, посвященный как раз ММКФ.

В Западном Берлине, в пивном баре, наши вербуют "прогрессивного" журналиста, снявшего некий антиамериканский фильм. И происходит следующий диалог.

- Я покажу ваш фильм моим друзьям в Москве. Я знаю нескольких довольно влиятельных людей в кинематографе. Уверен, что картина заинтересует их. Ну уж а если ваши не захотят ее выставить в официальный конкурс Московского кинофестиваля, то внеконкурсный показ формирует наша отборочная комиссия. И вы вполне сможете выступить в нем как независимый продюсер - а это немало. Во всяком случае, внимание прессы я вам обещаю.

- Но это было бы просто...

- И еще. Я постараюсь связаться с одним моим приятелем, кинокритиком из Чехословакии. Я думаю, что он поможет нам показать фильм таким же образом в Карловых Варах.

- Я деловой человек, Дмитрий, и если вы мне поможете, то... А скажите, могу ли я рассчитывать на какой-нибудь приз на Московском кинофестивале?

- Дорогой Ульрих, насколько мне известно, при всех наших недостатках и странностях, призы на нашем кинофестивале все-таки присуждаются, а не гарантируются.

- Я вам не верю.

Валерий Кичин

Прочитал радостный отчет коллеги с открытия ММКФ. И подумал: какое счастье, что не аккредитовался, я бы там не вынес и десяти минут! Ведь как убедительно пробил бывший фестиваль свое очередное дно. Иллюзия, что снизу уже не постучат - ниже некуда.

Итак, фестиваль открылся под звон погребальных колоколов. А цепь власти, придуманную МНС для себя, хозяин ММКФ временно одолжил Евгению Миронову. Которому своевременно внушили, будто на первом фесте 1935 года председателем жюри, т.е. его предшественником был Эйзенштейн. Дудки! Эйзенштейну не доверили столь важный пост. Председателем был Шумяцкий, главначпупс советской кинематографии, впоследствии обвиненный в шпионаже и в 1938 году расстрелянный.

Так что Миронов напрасно гордится столь опасной преемственностью. Но все в зале абсолютно счастливы.

А теперь пойдет замечательное кино из Нигерии, Эфиопии и Бурунди. Называется: открытие новых территорий. Массы хлынут в кинотеатры.

Никита Карцев

УРОКИ ФАРСИ

Вчера новый программный директор ММКФ Иван Кудрявцев — пришедший взамен умершего Разлогова и не подошедшего к новым реалиям Шепотинника — поделился новыми приоритетами фестиваля. Ими стали, вы не поверите, «Открытость» и «Открытия»:«Открытие, в первую очередь, новых имён мирового кино, новых стран и территорий, мало знакомых многотысячной аудитории ММКФ и слабо (пока) изученных мировым фестивальным сообществом. Мы, например, как нам кажется, хорошо представляем себе, какие форматы предлагает миру сегодня кино Индии, Ирана или, скажем «Нолливуда», но это только кажется [...]»

Единственный раз, когда я стоял в одиночном пикете, был связан с иранским кино. Было это десять лет назад. В кинотеатре «Художественный» (еще до реставрации) совместно с министерством культуры Ирана устроили ретроспективу иранского кино. Но вместо актуальных авторов, которые (в очередной раз в истории) тогда разрывали международные кинофестивали, в программу пригласили политически благонадежных, лояльных и правильных. Ну и что, что некоторых из них можно было заподозрить в антисемитизме. Или милитаризме. Или попросту в скуке. Зато они отвечали духу времени. И даже это время, как оказалось, предсказывали.

Тогда за бортом ретроспективы оказался в том числе Джафар Панахи. На тот момент — иранская звезда номер один. И одновременно — самая известная жертва режима. Режиссер решил сделать документальное кино про последние на тот момент президентские выборы. Властям это не понравилось. (В то же время в России вовсю шла работа над проектом о московских протестах «Срок», пытаясь выпустить рецензию на который я впервые столкнулся с прямой цензурой, но об этом как-нибудь в другой раз.) Панахи тогда только что впаяли домашний арест. [...]

Отсюда самый популярный плакат, который держали критики (и я в том числе) у стен «Художественного»: «Свободу Джафару Панахи».

Организовывали тот пикет такие разные люди, как Борис Нелепо, Антон Долин и Маша Кувшинова, которые еще не только жили в одной стране, но даже разговаривали друг с другом!

За десять лет, что прошли с того момента, русская культурная жизнь прошла много этапов. Вышел фильм «Срок». Некоторые его герои и авторы убиты. Кто-то — под стенами Кремля. Кто-то — в Центральной Африканской Республике. (Кинематограф этой страны, чувствую, нам еще предстоит изучить в дальнейшем.)

Опытом Джафара Панахи успел воспользоваться Кирилл Серебреников. Правда, ему хватило втрое меньшего срока, чтобы благополучно перебраться за границу.

Его примеру последовали Антон с Машей, где по-прежнему не разговаривают друг с другом.

Фактически эмигрировали и другие участники пикета, вроде Инны Денисовой и Андрея Плахова. На тот момент — влиятельного критика, куратора, программного директора и куратора с полдюжины фестивалей, включая ММКФ.

И только иранское кино в России все эти годы росло в цене. Сначала российский минкульт подписал на днях договор о намерениях с иранскими коллегами. А вот уже эти намерения начали воплощаться в жизнь.

Выводов не будет. Будет совет.

Найдите фильм Джафара Панахи «Круг». А потом все остальные его фильмы. Вас ждет не только мастерское увлекательное и доступное самому широкому зрителю зрелище, но и возможность разглядеть за паранджой наше общее прошлое, настоящее и будущее.